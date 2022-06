Rząd zaczął obrady, zajmie się m.in projektem nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego oraz projektem ws. tarcz PFR

We wtorek po godz. 11 rząd rozpoczął obrady. Zajmie się m.in projektem nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego dotyczącymi więziennictwa, a także projektami uchwał ws. tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

We wtorek rząd zajmie się trzema projektami ustaw zgłoszonymi przez ministra sprawiedliwości. Pierwszy z nich to projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego.

Proponowana reforma Kkw przewiduje m.in. zlikwidowanie zasady wzywania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania go do stawienia się w wyznaczonym terminie.

Nowela ma również poszerzyć zakres stosowania dozoru elektronicznego.

Drugi projekt dotyczy powołania Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, którego zadaniem ma być zwalczanie przestępczości wśród więźniów oraz naruszenia prawa dokonywane przez funkcjonariuszy SW. "Do zadań Inspektoratu Wewnętrznego SW będzie należało rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępczości popełnianej przez osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników SW oraz inne osoby przebywające na terenie zakładów karnych lub aresztów śledczych oraz inne osoby przebywające poza terenem zakładów karnych, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwami osadzonych (...) bądź funkcjonariuszy SW" - wyjaśniono główny cel utworzenia nowej jednostki w uzasadnieniu tego przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu.

Trzeci projekt, przygotowany w MS, dotyczy zmiany ustawy o dokumentach publicznych.

Rada Ministrów zajmie się również projektami uchwał dot. zamian w tarczach PFR. Chodzi o uchwały w sprawie trzech programów: "Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm", "Tarcza finansowa 2.0" oraz Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla dużych firm" oraz "Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm". Projektowane zmiany - jak napisano w uzasadnieniu do pierwszego projektu - wskazują PFR jako instytucję, która - "jeśli zajdzie taka potrzeba" - zapewni finansowanie przejściowe przedsięwzięciom finansowanym w ramach KPO. Zaznaczono, że PFR ma już doświadczenie we wdrażaniu podobnych instrumentów (m.in. tzw. Tarcz antykryzysowych) oraz zdolność pozyskiwania finansowania dłużnego na rynkach finansowych.

Kolejny projekt omawiany na posiedzeniu dotyczy noweli ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma on m.in. na celu wprowadzenie zmian służących pozyskiwaniu większej liczby kandydatów do przysposobienia dzieci. "Nowelizacja zmierza (...) do ułatwienia procesu adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego, w nowej rodzinie przez wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni. Rozwiązanie to będzie sprzyjało budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze nawiązanie relacji rodzinnych" - czytamy w uzasadnieniu.

Na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzony zostanie także projekt ustawy, którego zadaniem jest ustandaryzowanie polskiego i unijnego prawa w zakresie świadczenia usług przez pielęgniarki i położne. Ustawa przewiduje m.in rezygnacji z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM),w celu umożliwienia wejścia fizjoterapeutów na rynek pracy.

Rząd ma zająć się projektem ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt przewiduje m.in. przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną o nazwie "Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna", w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Projekt zakłada także wzmocnienie spółki CPK, czy wprowadzenie przepisów umożliwiających przeprowadzenia zorganizowanej relokacji miejscowości, w tym opracowania planu miejscowego, przygotowania inwestycyjnego gruntów oraz rozwiązania problemów szczegółowych, takich jak przykładowo kwestia zapewnienia lokali w zasobie komunalnym.

Przedmiotem debaty na posiedzeniu będzie również projekt ustawy o podatku CIT, modyfikujący i odraczający przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Minister finansów Artur Soboń powiedział, że resort chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie. "Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów" - mówił.

Rząd zajmie się również projektem noweli o Rządowym Funduszu Dróg, która ma poszerzyć zakres zadań, jakie mogą zostać sfinansowane lub dofinansowane z jego środków, a także projektem ustawy zwiększającej ochronę konsumentów, w tym tych korzystających z internetowych platform handlowych, przygotowanym przez prezesa UOKiK. Ministrowie pochyla się również nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu rozwoju sektora biomedycznego; na realizację planu - zakładającego m.in zwiększenie dostępności leków czy nowoczesnych terapii - rząd planuje przeznaczyć 2 mld zł.