Rząd zajął się projektem obniżającym PIT oraz zwiększeniem budżetu programu Kolej Plus

Rada Ministrów rozpoczęła w środę obrady, podczas których ma zająć się projektem ustawy obniżającym stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., a także - według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego - dwukrotnym zwiększeniem budżetu programu Kolej Plus do ponad 11 mld zł.

Projekt obniża podatek dochodowy z 17 do 12 proc. oraz wskazuje zmiany w zasadach rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

W projekcie znalazły się także zapisy likwidujące tzw. ulgą dla klasy średniej.

Rząd zajmie się też projektem zmiany uchwały przewidującej aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie dotyczącym obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12 proc. zapisane zostały zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Liniowcy będą mogli odliczyć maksymalnie do 8,7 tys. zł od dochodu. W przypadku osób rozliczających się z użyciem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodu będzie można odliczyć 50 proc. zapłaconych składek. Z kolei osoby rozliczające się kartą podatkową będą mogły odliczyć 19 proc. zapłaconej składki od podatku.

W projekcie znalazły się zapisy dotyczące nowej skali podatkowej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Zgodnie z projektem osoby, które będą zarabiać między 30 tys. zł a 120 tys. zł, zapłacą od swoich dochodów 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł. Z kolei osoby, które uzyskają dochód przekraczający 120 tys. zł, zapłacą 10,8 tys. zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł. Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł jest równa iloczynowi kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł i stawki 12 proc.

W projekcie znalazły się także zapisy likwidujące tzw. ulgą dla klasy średniej, czyli obowiązujące obecnie rozwiązanie obniżające podatek dla osób, które zarabiają od 68 412 zł do 133 692 zł, i rozliczają się na zasadach ogólnych. Jednocześnie podatnicy, dla których rozliczenie się z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej z dochodów za 2022 r. byłoby bardziej korzystne od tego z wykorzystaniem 12-proc. stawki PIT i nowej skali podatkowej, będą mogli rozliczyć się na obecnie obowiązujących zasadach.

Nowe środki na Kolej Plus

Premier Morawiecki podczas środowej wizyty w Janowie Lubelskim zapowiedział, że Rada Ministrów zdecyduje na posiedzeniu o powiększeniu budżetu na program Kolej Plus. Będzie to - zapowiedział - "zwiększenie budżetu dwukrotne, o kolejne 5,5 mld zł, do ponad 11 mld zł".

📣Wartość Programu Kolej Plus zwiększona do ponad 11 mld zł❗️

🛤 @PKP_PLK_SA zakwalifikowały do realizacji 3️⃣4️⃣ inwestycje.

💰Dofinansowana zostanie budowa, rewitalizacja lub odbudowa ponad 1200 km linii kolejowych🚉

