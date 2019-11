Rząd zajął się projektem ustawy o przekształceniu OFE

Rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się projektem ustawy zakładającym przeniesienie środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE).

Ministrowie omówią też projekt noweli Prawa budowlanego, który ma zmniejszyć liczbę koniecznych dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę oraz uprościć procedury. Po zmianach trzeba będzie złożyć projekt rozmieszczenia danej inwestycji na działce, przedstawić projekt architektoniczno-budowlany, ale już sam techniczny projekt będzie składany dopiero na etapie, kiedy będziemy się starali o pozwolenie na użytkowanie danego obiektu.Resort zapowiada, że projekt techniczny, zawierający m.in. rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, będzie składany w urzędzie na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3.Proponowane zmiany zakładają też wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć.Zmiany mają też pozwolić na łatwiejszą legalizację co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zgodnie z projektem w przypadku zmiany sposobu użytkowania np. z mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room będzie potrzebne sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.Rząd zajmie się też projektem noweli ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, której celem ma być konsolidacja krajowej, wojewódzkiej i lokalnej strategii rozwoju.Według resortu inwestycji i rozwoju celem projektu jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Nowelizacja ma też zapewnić spójności systemu zarządzania rozwojem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto projekt ma doprecyzować pozycję i rolę ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.