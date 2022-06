Rząd zajmie się dziś projektem założeń budżetu na 2023 r. Będą zmiany

We wtorek Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem założeń budżetu państwa na 2023 r. - wynika z porządku obrad Rady Ministrów opublikowanego w poniedziałek na stronie KPRM. Jak wynika z medialnych doniesień, resort finansów ma projekt zmian w tzw. regule wydatkowej, która określa zasady wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa. Dzięki temu rząd nie musiał dokonywać cięć w budżecie.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem założeń budżetu na rok 2023, które będą stanowiły podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Zmiany w regule wydatkowej

Według informacji serwisu 300gospodarka.pl Ministerstwo Finansów chce dużych zmian w regule wydatkowej, która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa. "Resort tłumaczy, że bez nich doszłoby do drastycznych cięć w budżecie, co byłoby złe w obecnej sytuacji gospodarczej" - informuje serwis.

Reguła wydatkowa określa maksymalny limit wydatków państwowych w oparciu m.in. o dane i wskaźniki ekonomicznych. W 2015 r. rząd PiS zastąpił we wzorze reguły wydatkowej wskaźnik inflacji celem inflacyjnym NBP, który obecnie wynosi 2,5 proc.

Teraz, w obliczu galopującej inflacji, resort finansów chce wrócić do poprzedniego systemu wyliczania reguły. Z informacji serwisu 300gospodarka.pl wynika, że cel inflacyjny NBP zostanie zastąpiony wskaźnikiem prognozowanej rzeczywistej inflacji.

Wynagrodzenia budżetówki na rządzie

Zgodnie z porządkiem obrad rząd pochyli się także nad projektem propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Pod koniec kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025, którego elementem jest Aktualizacja Programu Konwergencji. Scenariusz makroekonomiczny, zapisany w APK zakłada wzrost realnego PKB w Polsce w 2023 r. na poziomie 3,2 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 7,8 proc.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, założenia przyszłorocznego budżetu oraz wstępną prognozę wybranych wskaźników makroekonomicznych rząd ma w czerwcu przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Z kolei w lipcu procedura zakłada ustalanie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok (n+1). W sierpniu MF ma opracować i przesłać RM wstępny projekt budżetu na następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2023 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

