Rząd zajmie się projektem noweli o funduszach inwestycyjnych

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Celem nowelizacji jest implementacja do polskiego prawa przepisów UE, ujednolicających m.in. kwestie informacji reklamowych dla inwestorów.

W porządku obrad wtorkowej Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, celem nowelizacji jest "wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania". Poza tym nowelizacja - jak podano - umożliwi stosowanie uzupełniającego ww. dyrektywę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014.

Unijne przepisy zapisane w rozporządzeniu - wg autorów uzasadnienia do projektu ustawy - ustanawiają m.in jednolite przepisy dotyczące informacji reklamowych kierowanych do inwestorów, wspólnych zasad dotyczących opłat i prowizji nakładanych na zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w związku z ich działalnością transgraniczną.

"Rozporządzenie przewiduje również ustanowienie centralnej bazy danych dotyczących transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadza procedurę weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez krajowe organy nadzoru" - napisano w uzasadnieniu.

Z kolei w dyrektywie unijnej została m.in. zapisana ujednolicona definicji czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu oraz określa warunki, na jakich zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) z UE mogą podejmować te czynności.

"Aby czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu zostały za takie uznane, muszą być one skierowane do potencjalnych inwestorów profesjonalnych i dotyczyć koncepcji bądź strategii inwestycyjnej. Mogą być one dokonywane w celu sprawdzenia ich zainteresowania alternatywnym funduszem inwestycyjnym lub subfunduszem, który nie został jeszcze ustanowiony lub który został już ustanowiony, ale nie został jeszcze zgłoszony do celów transgranicznego wprowadzania do obrotu zgodnie z dyrektywą ZAFI" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Jak poinformowano w uzasadnieniu, termin implementacji dyrektywy 2019/1160 do polskiego prawa upływa 2 sierpnia 2021 r.

