Rząd zajmie się projektem nowelizacji specustaw przesyłowych

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma się zająć projektem nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych dotyczących rozbudowy sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu i rurociągów paliwowych. Projektowana zmiana ma przede wszystkim przyspieszyć procedury.

Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji, np. obecnie obowiązujące przepisy "specustawy przesyłowej" z 2015 r. - dotyczącej sieci elektroenergetycznej - średnio z ok. 56 do ok. 19 miesięcy skracają czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy.

Tym samym - jak wskazano - proces inwestycyjny zostanie usprawniony i uproszczony, a co za tym idzie, możliwy będzie szybszy rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz systemów przesyłowych paliw gazowych i ciekłych. Zmiany przepisów mają też zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania systemów przesyłowych, sprawną integrację nowych źródeł wytwórczych i zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej. "Powyższe doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej" - stwierdzono.

Projekt ma też przystosować sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Jak zauważono, w kontekście wzrostu mocy źródeł odnawialnych, w tym i morskiej energetyki wiatrowej, niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury. Jednocześnie podkreślono, że obecne przepisy specustawy dotyczą budowy nowych inwestycji, a nie modernizacji istniejącej infrastruktury.

Proponowane przepisy mają też zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Przewidziano również zmianę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zwalniającą operatorów przesyłowych z obowiązków sporządzania wykazów dla Zasobu.

W projekcie specustawy pojawia się też lista inwestycji, które miałyby zostać nią objęte. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu - 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

W przypadku sieci przesyłowej gazu, do listy inwestycji z tzw. specustawy terminalowej dopisuje się budowę węzła gazu Kolnik, gazociągów Kolnik-Gdańsk oraz powiązanych z nimi gazociągów przyłączeniowych. Budowa tego gazociągu i węzła są powiązane z planem ustawienia w Gdańsku FSRU - pływającego terminala do importu LNG.

Autorem projektu jest pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.