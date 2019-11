Rząd zajmie się projektem ustawy o przekształceniu OFE

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy zakładającej przeniesienie środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych na indywidualne konta emerytalne - wynika z porządku obrad Rady Ministrów zamieszczonego na stronie KPRM.

Projekt zakłada, że ci, którzy zechcą przenieść środki do ZUS, będą musieli to zadeklarować. Ci zaś, którzy zdecydują się na IKE, nie będą musieli nic robić, bo operacja ta zostanie przeprowadzona automatycznie.Zlikwidowany ma być mechanizm tzw. suwaka, który powodował przesuwanie środków z OFE do ZUS z kont osób, które zbliżały się do wieku emerytalnego.Projekt określa też podział portfela inwestycyjnego specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Ma on się składać w minimum 70 proc. z aktywów denominowanych w walucie krajowej i maksymalnie w 30 proc. z aktywów w walutach obcych. Dla zabezpieczenia przed gwałtownym odpływem kapitału z giełdy planowany jest zmniejszający się minimalny limit zaangażowania w akcje do 70 proc. w 2032 r.Zgodnie z założeniami projektu ustawy portfel osoby, która ma 5 lat do emerytury, będzie docelowo składał się w 85 proc. z instrumentów bezpiecznych, obligacji państwowych i korporacyjnych czy bonów skarbowych.