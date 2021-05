Rząd zajmie się projektem ustawy związanej z Forum Miejskim w Katowicach

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia zajmie się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego, która ma się odbyć w Katowicach w czerwcu przyszłego roku- podała KPRM.

Projekt ustawy przygotował resort finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Wydarzenie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, ubiegłoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania, poinformowano w maju 2019 r.

Ustawa ma określić zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z organizacją WUF11, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją wydarzenia, zadania zespołu ds. jego organizacji oraz zasady finansowania.

Przewidywane jest powołanie zespołu ds. organizacji WUF11, który ma koordynować, monitorować i nadzorować związane z tym działania organów administracji publicznej.

Minister ds. rozwoju regionalnego we współpracy z prezydentem Katowic podejmą działania informacyjne i promocyjne, zorganizują transport i zapewnią wolontariat wspierający organizację wydarzenia. Za zapewnienie zabezpieczenia medycznego będzie odpowiadał wojewoda śląski. Do zamawiania dostaw, usług lub robót dotyczących WUF11 nie będzie stosowane Prawo zamówień publicznych. Obowiązywać będą jednak kryteria przejrzystości, w tym ogłaszanie czynności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa przewiduje finansowanie wydarzenia z budżetu państwa (z rezerwy celowej) na poziomie do 194,4 mln zł: w tym do 74,5 mln zł w 2021 r. i do 119,9 mln zł w 2022 r. Wydatki budżetu Katowic określono na poziomie do 2,7 mln zł w br. i do 8,4 mln zł w roku kolejnym.

Podobne rozwiązania - ustawowe i organizacyjne - przyjęto przed przeprowadzeniem w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod koniec 2018 r. szczytu klimatycznego ONZ - COP24. W tym roku w katowickim MCK odbędzie się jeszcze w dniach 6-10 grudnia organizowany pod egidą ONZ szczyt cyfrowy IGF 2021.

