Rząd zajmie się reasumpcją decyzji w sprawie paliwa rolniczego dla hodowców świń czy owiec

Rząd w piątek zajmie się wnioskiem o reasumpcję decyzji Rady Ministrów, dotyczącej projektu ustawy, która rozszerza zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa na hodowców m.in. świń. Rząd zaakceptował projekt w ostatni wtorek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Z porządku obrad Rady Ministrów, opublikowanego na stronach kancelarii premiera, wynika, że rząd zajmie się wnioskiem ministra rolnictwa o "reasumpcję decyzji Rady Ministrów podjętej na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2023 r., dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej".

W ostatni wtorek Rada Ministrów podjęła decyzje o rozszerzeniu mechanizmu zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej o hodowców świń, owiec, kóz i koni. Jak podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu, "wprowadzony zostanie limit, który ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w roku składania wniosku o zwrot tego podatku oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń oraz jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego albo liczby 40, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą owiec, kóz i koni".

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl