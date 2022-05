Rząd zajmie się we wtorek projektem w sprawie czternastej emerytury

We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – wynika z zamieszczonego w poniedziałek porządku obrad Rady Ministrów. Zgodnie z projektem większość czternastek byłaby wypłacona w sierpniu.

Wypłatę czternastych emerytur w 2022 r. zapowiedział na początku kwietnia premier Mateusz Morawiecki. We wtorek projektem w tej sprawie ma zająć się rząd.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

W informacji wskazano, że jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano, aby kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Ponadto - jak czytamy w wykazie prac rządu - czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza 4188,44 zł.

Rząd zaproponował też, by kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. - jesienią dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze).

