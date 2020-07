Rząd zajmie się założeniami do projektu budżetu na 2021 r.

Projekt założeń projektu budżetu państwa na 2021 r, znalazł się w porządku wtorkowych obrad Rady Ministrów. Rząd zajmie się także wynagrodzeniami w budżetówce oraz wskaźnikami makroekonomicznymi na 2021 r.

KPRM podał, że oprócz założeń projektu budżetu państwa, ministrowie zajmą się projektem propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

Minister finansów Tadeusz Kościński zapewniał, że nie ma planów ograniczenia wydatków socjalnych w 2021 r., ani podwyżki podatków. Według ministra motorem polskiej gospodarki w przyszłym roku ma być konsumpcja, która będzie pobudzana pieniędzmi publicznymi.

Zgodnie z prognozami resortu finansów, w tym roku PKB spadnie o 4,6 proc., ale w przyszłym roku wzrośnie o 4 proc. Ten rok zamknie się inflacją w wysokości 3,3 proc., natomiast w przyszłym roku wzrost cen wyniesie 1,8 proc.

Po spadku inwestycji w tym roku o 10,6 proc, w przyszłym roku wzrosną one o 4 proc. Ponadto MF spodziewa się wzrostu konsumpcji o 4,4 proc, w 2021 r. i spadku o 4,2 proc. w tym roku. Stopa bezrobocia ma spaść do 7,5 proc. w 2021 r. po wzroście do 8 proc. na koniec tego roku.

Zgodnie z założeniami, wynagrodzenia w budżetówce mają zostać zamrożone na poziomie tegorocznym. Minister poinformował, że w przyszłorocznym budżecie uwzględniony będzie podatek od sprzedaży detalicznej, wpływy z opłaty cukrowej oraz wpływy z likwidacji OFE. Jednocześnie fiskus planuje dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.