Rząd zajmie się zmianami Prawa telekomunikacyjnego

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, projekt uchwały ws. wykonania budżetu państwa i projekt dot. delegowania kierowców w transporcie drogowym. Taki plan na wtorkowe posiedzenie ma rząd.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany, jakimi projektami rząd zajmie się podczas posiedzenia we wtorek. "Na ten moment będzie projekt ustawy Prawo o komunikacji elektronicznej, projekt ustawy wprowadzającej do tej ustawy, a także projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym - to taka techniczna ustawa" - wymienił rzecznik rządu.

Jak dodał, tematem wtorkowego posiedzenia będzie także projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok, wraz z trzema uchwałami towarzyszącymi. Dochody budżetu w 2022 r. wyniosły 504,97 mld zł, wydatki sięgnęły 517,4 mld zł, a deficyt wyniósł nieco ponad 12,4 mld zł.

Jak można przeczytać na stronach rządowych, nowa ustawa Prawo komunikacji elektronicznej stanowić będzie scalenie w jednym akcie prawnym zmian merytorycznych, zarówno tych wynikających bezpośrednio z EKŁE (Europejski kodeks łączności elektronicznej), jak i z krajowego przeglądu przepisów oraz niezmienionych przepisów, w uporządkowanej i usystematyzowanej formie.

Projektowana ustawa obejmuje całokształt regulacji z zakresu komunikacji elektronicznej - niezbędne definicje; zasady wykonywania gospodarczej działalności w tym obszarze, w tym kwestie wpisu do odpowiednich rejestrów, obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, opłat, zasad prowadzenia konsultacji i konsolidacji, bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl