Rząd znosi akcyzę i obniża VAT na energię i gaz

Dzisiaj przystąpiliśmy do realizacji założeń dotyczącej tarczy antyinflacyjnej – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z przyjętym projektem ustawy rząd zniesie akcyzę na energię elektryczną i obniży stawki VAT na energię i gaz ziemny.

Wśród rozwiązań, jakie mają zostać wprowadzone tarczą antyinflacyjną, są obniżki podatków.

Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. To duży koszt dla budżetu, ale ważna korzyść dla obywateli, zwłaszcza tych, którzy ogrzewają gazem swoje domy - mówił Mateusz Morawiecki.

Dodał także, że obniżki obejmą energie elektryczną.

- Znosimy akcyzę na energię elektryczną a stawkę VAT na energię obniżamy z 23 do 8 proc. na trzy miesiące - zaznaczy premier.

Wskazał, że w przypadku paliw poza obniżeniem akcyzy oraz spadkiem opłaty emisyjnej do zera mają także nastąpić zmiany w podatku detalicznym.

- Paliwa nie będą zaliczane do podatku handlowego, co powinno obniżyć cenę paliwa o kilkanaście groszy. Łącznie z innymi działaniami może to doprowadzić do obniżki ceny paliw na litrze o 20-25 groszy, a optymiści mówią, że nawet o 30 groszy - powiedział Morawiecki.



Premier poinformował również o wdrożeniu dodatku osłonowego wynikającego z podnoszonych cen przez różnych producentów. - Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on od 400 zł do 1100 zł, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.



W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd obniży również do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe i rozszerzy grono odbiorców dodatku osłonowego w sumie do 7 mln gospodarstw.



- Obniżamy VAT na ciepło systemowe, ciepło sieciowe z 23 do 8 proc. Ponadto, poszerzamy grupę odbiorców dodatku osłonowego - powiedział szef rządu na konferencji.

Premier: pakiet antyinflacyjny obniża presję inflacyjną o 1-1,5 proc.

Premier poinformował, że dodatek osłonowy trafi do blisko 1,5 mln kolejnych gospodarstw domowych, łącznie będzie to już blisko 7 mln gospodarstw domowych.- Jeśli w II kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy wspierać polskich obywateli - podkreślił szef rządu.Premier zaapelował również do koncernów o rzetelne podejście do kształtowania marż.- Obniżki cen energii, paliw, gazu czy ciepła sieciowego muszą trafiać bezpośrednio do obywateli. One nie mogą służyć przedsiębiorcom ciepłowniczym, paliwowym albo energetycznym do podnoszenia cen. Apeluję o rzetelne podejście od kształtowania marż - mówił Morawiecki.

"Inflacja zagraża całemu światu. Warto zdać sobie sprawę z tego również, co dzieje się u naszych sąsiadów. Tydzień temu mówiłem, że w Niemczech jest wysoka inflacja, ale wczorajsze dane dopiero pokazały, jaka jest wysoka inflacja w Niemczech, które słyną z niskiej inflacji. Tam inflacja sięga ok. 6 proc. To kolejny kraj, który cierpi na skutek podnoszonych cen przez różnych producentów. Większość krajów Europy notuje rekordowe ceny w tym czasie. Również nasi sąsiedzi. U niektórych z nich poziom inflacji jest nawet wyższy niż u nas" - powiedział premier.



Ocenił, że "rząd PiS nie szuka jednak wymówek, tylko rozwiązań".



"Cieszę się, że po ogłoszonym pakiecie z zeszłego tygodnia wielu analityków, wielu ekonomistów wskazuje na to, że nie tylko ten pakiet jest pakietem wspierającym budżety domowe, ale jednocześnie jest antyinflacyjny w takim rozumieniu, że obniża presję inflacyjną o 1 do 1,5 proc., jak przekazali mi chociażby eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Oznacza to, że te narzędzia, które wybraliśmy, są skuteczne" - powiedział Morawiecki.



Szef rządu mówił, że za czasów rządów premiera Donalda Tuska, "gdy inflacja również była wysoka, przekraczała 5 proc., premier Tusk powiedział, że gdyby miał dwa guziki: jeden, po naciśnięciu którego inflacja by rosła, i drugi, po naciśnięciu którego inflacja by malała, to wybrałby oczywiście ten drugi, ale rząd nie może nic zrobić w związku z inflacją".



"My nie chowamy głowy w piasek" - wskazał Morawiecki. Jak powiedział, rząd zdaje sobie sprawę, iż "inflacja jest zaimportowana", jest wynikiem m.in. manipulacji cenowych Gazpromu, podwyższonych cen do uprawnień do emisji CO2 i polityki klimatyczna UE, podniesionych cen surowców na całym świecie i "tego, że ratowaliśmy miejsca pracy i uratowaliśmy te miejsca pracy i doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w UE, a jednocześnie najniższe w czasach III RP".



"To mi szczególnie leżało na sercu. Na tym mi najbardziej zależało, aby Covid 19 nie doprowadził do upadłości setek tysięcy polskich przedsiębiorców i do zlikwidowania milionów miejsc pracy" - wyznał premier.



Dodał, że mimo wszystko "presja finansowa na skutek wpompowania w gospodarkę ok. 200 mld zł narasta". "My jednak chcemy chcieć. My nie udajemy, że nie da się nic zrobić, tak jak rząd PO" - mówił.