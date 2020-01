Rząd zwiększa konkurencję na polskich torach

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, która otworzy polski rynek pasażerskich przewozów koleją dla przewoźników z Unii Europejskiej - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Polski rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny.

To efekt przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje przepisy krajowe do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych.

W ten sposób rząd szerzej otwiera polskie tory, gdyż na naszym rynku funkcjonują już zagraniczni przewoźnicy, świadczący usługi transportu kolejowego.

Większa niezależność i bezstronność zarządcy infrastruktury kolejowej

Jak oceniło CIR przyjęty projekt wzmocni uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, bo uzyska on możliwość żądania od zarządcy informacji o braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz nadzór nad negocjacjami związanymi z opłatą za dostęp do infrastruktury.

W komunikacie zaznaczono, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

Zagraniczni przewoźnicy na polskich torach

Zagraniczna konkurencja wjechała na polskie tory w 2018 r. Prywatny czeski Leo Express, który obecnie w weekendy jeździ już z Pragi do Krakowa i Wrocławia, dostał zgodę Urzędu Transportu Kolejowego na obsługę linii z Pragi do Terespola przez Katowice i Warszawę. Może też kursować z Pragi przez Kraków do Medyki. A od grudnia 2020 r. chciałby jeździć z Krakowa do Warszawy.

