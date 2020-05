Rządowa agencja wprowadza zmiany. Zupełnie nowy model obsługi

Grażyna Ciurzyńska, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, udzieliła obszernego wywiadu Rafałowi Kergerowi, redaktorowi naczelnemu WNP.PL. W dobie pandemii, podobnie jak przed nią, prace PAIH koncentrują się na promocji polskiej gospodarki oraz wsparciu przedsiębiorców, by wzrastały eksport oraz inwestycje.

Nasza rozmówczyni zwraca także uwagę, że podmioty, które podjęły decyzję o inwestycjach w Polsce, starają się zamierzone projekty realizować. – Pamiętajmy, że Polska jest liderem w Europie i krajem, który miał bardzo dobry klimat inwestycyjny. Dotychczas zainteresowanie inwestorów było bardzo duże – zwraca uwagę. - W I kw. 2020 r. PAIH nadal obsługiwała ponad 180 projektów inwestycyjnych. Obecnie nowych jest mniej. Zmieniły się też kierunki, skąd pochodzą inwestorzy. Mniej zainteresowania jest z USA, więcej z Azji – dodaje.Jeżeli chodzi o branże, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne wciąż przyciągamy, to cały czas zainteresowaniem cieszy się motoryzacyjna i BSS.Zdaniem Grażyny Ciurzyńskiej obecnie dla polskich inwestorów duży potencjał mają rynki w Unii Europejskiej. - Mamy bardzo dobry czas, by to wykorzystać. Elementy protekcjonizmu na poziomie Unii Europejskiej, które pojawiają się w Europie Zachodniej, mogą nam w tym pomóc – uważa.Nasza rozmówczyni dodaje, że polscy przedsiębiorcy w trudnych czasach pandemii cały czas szukają okazji na rynkach zagranicznych. Mniej widać to w inwestowaniu, ale dynamika zapytań ws. eksportu jest dwa razy większa niż przed pandemią koronawirusa. – Wiąże się to z przerwaniem łańcuchów dostaw, szukaniem alternatyw oraz dywersyfikacji działalności firmy – wyjaśnia.W opinii Grażyny Ciurzyńskiej, projekt Pasa i Szlaku powinien jednak być kontynuowany. Powód? Przez transport kolejowy, który biegnie tą drogą, przepływa ponad 80 proc. towarów, które trafiają do Europy Zachodniej. Dlatego Chengdu jest nawet ważniejszym kierunkiem biznesowym niż Szanghaj - z punktu widzenia rozwoju eksportu polskich firm na rynku azjatyckim.