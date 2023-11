Rządowa autopoprawka do ustawy budżetowej by zapewnić środki na akcję profrekwencyjną

Do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzono poprawki dot. zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami do Sejmu i Senatu - wynika z komunikatu kancelarii prezesa rady ministrów. Podkreślono, że wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł

Do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzone zostały poprawki dotyczące zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu - wynika z komunikatu na stronie kancelarii prezesa rady ministrów, opublikowanego we wtorek.

Jako najważniejsze rozwiązania wskazano zapewnienie środków na finansowanie akcji wiązanej z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu - w nowej rezerwie celowej z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych, w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców, w kwocie ok. 1,07 mld zł.

Dodano, że ze względu na aktualny poziom zaangażowania w 2024 r. środków rezerwy celowej "Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego", z tytułu już realizowanych w ramach rezerwy programów wieloletnich oraz wydanych przez ministra finansów decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków na zadania własne samorządów, konieczne jest dodatkowe zwiększenie środków rezerwy w kwocie 100 mln zł na nowy program wieloletni "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030".

Zaznaczono, iż wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł. Źródłem finansowania zmian będzie zmniejszenie wydatków rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy celowej "Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, finansowanie instrumentów i programów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa".