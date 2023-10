Pierwszy kwartał Bezpiecznego kredytu 2 proc. upłynął pod znakiem zapchanych procesów w bankach i rosnących cen mieszkań. Powodem jest olbrzymie zainteresowanie programem.

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. umożliwia uzyskanie kredytu na pierwsze mieszkanie z rządową dopłatą.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem, powodując opóźnienia w bankach, gdzie obecnie czeka na rozpatrzenie kilkadziesiąt tysięcy wniosków.

Skokowe, gwałtowne ożywienie rynku kredytowego (o 300 proc.) musi przełożyć się na wzrost cen mieszkań i najmu. Na razie ten efekt widać przede wszystkim na rynku pierwotnym.

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. polega na możliwości wzięcia kredytu na pierwsze mieszkanie z dopłatą rządową - przez 10 latu umarzane są warunkowo odsetki. Program pozwala na zakup mieszkań na rynku deweloperskim, wtórnym lub nawet na budowę domu.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Kilkadziesiąt tysięcy osób czeka na rozpatrzenie wniosków

Zgodnie z przewidywaniami program cieszy się rekordowym zainteresowaniem, co wywołało problemy. W bankach na rozpatrzenie czeka obecnie przynajmniej… kilkadziesiąt tysięcy wniosków.

Program rewolucyjny, jedna z najlepszych inicjatyw, jaka spotkała rynek nieruchomości od lat. Mija kwartał od wejścia w życie programu. Jest on niewątpliwie "game changerem", który sprawił, że po kilkunastu miesiącach stagnacji, rynek nieruchomości znowu nabrał wiatru w żagle. Od lipca sprzedaje się więcej mieszkań, a liczba wniosków liczona jest w dziesiątkach tysięcy - twierdzi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Jak zauważa Król, program zmienił obraz zarówno rynku nieruchomości na sprzedaż, jak i rynek wynajmów, gdzie widać wyraźną zmianę np. w liczbie wynajmowanych mieszkań przez rodziny.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. zapchał procesy w bankach. Oczekiwanie jest długie na zgodę na kredyt i nic nie wskazuje, by to się miało zmienić. Najpierw na zgodę banku czekało się dwa tygodnie, a teraz to już kwestia dwóch, trzech miesięcy. Oczywiście to powoduje, że cena transakcyjna mieszkania jest często inna niż w momencie podejmowania decyzji. Spotykaliśmy się już z sytuacjami podnoszenia cen nieruchomości w czasie oczekiwania na przyznanie kredytu w banku - przyznaje Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Jego zdaniem wadą jest tylko czas oczekiwania, bo "jest wrażenie, że banki nie były przygotowane na takie falowe zainteresowanie". - Czy należy być zaskoczonym zainteresowaniem? Nie. Polacy czekali na możliwość zakupu mieszkań i na poprawę sytuacji finansowej i kredytowej. Sytuacja w bankach jest efektem ich niecierpliwości - dodaje Mirosław Król.

Ceny mieszkań i najmu na pewno pójdą jeszcze w górę

Jakie zmiany już teraz są widoczne na rynku nieruchomości? Ceny będą rosnąć, choć mocniej to widać na rynku deweloperskim niż wtórnym. - Wielkich zmian nie ma póki co w przypadku cen mieszkań na wynajem, gdzie korekta do góry ma miejsce w przypadku kawalerek, a inne mieszkania na wynajem są nawet tańsze niż przed rokiem - twierdzi Król.

Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe od lipca wystrzelił o ponad 300 proc. Przy takich statystykach - w jego ocenie - nie ma szans, by ceny mieszkań pozostały na niezmienionym poziomie. Deweloperzy będą podnosić ceny, choć, póki co, następuje to ostrożnie. Wyższe ceny są widoczne już w nowych inwestycjach, gdy pojawia się nowe osiedle czy oddawane są nowe etapy inwestycji. Te mieszkania, które wcześniej były dostępne mają podobne ceny, jak na początku roku .

Na rynku wtórnym ceny rosnąć będą wolniej. To dlatego, że przy wcześniejszym zastoju niektórzy próbowali sprzedać mieszkanie przez prawie rok. - Teraz nareszcie coś się ruszyło i jest zainteresowanie mniej prestiżowymi lokalizacjami czy mieszkaniami do remontu - zauważa Król.

Kto może skorzystać z oferty Bezpieczny kredyt 2 proc.?

Z oferty Bezpieczny kredyt 2 proc. mogą skorzystać małżeństwa, pary wychowujące co najmniej jedno dziecko, samotni rodzice oraz single przed 45. rokiem życia. W przypadku małżeństw i par wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedna z osób. Bezpieczny kredyt 2 proc. jest też przeznaczony dla klientów, którzy nie mają i nie posiadali mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Maksymalna wysokość kredytu, o jaki można wnioskować, wynosi 500 tys. zł w przypadku pojedynczej osoby oraz 600 tys. zł dla małżeństw, par i samotnych rodziców.

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie zakupu mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Z programu Bezpieczny kredyt 2 proc. można również skorzystać w celu dokończenia domu, jednak pod warunkiem, że budowa była finansowana wyłącznie ze środków własnych. W tym przypadku limit kredytu wynosi 100 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 150 tys. zł dla małżeństw oraz par i samotnych rodziców.

Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego wyliczana jest indywidualnie, tak aby oprocentowanie kredytu wynosiło 2 proc. w pierwszym okresie odsetkowym. Następnie dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Dodatkowe warunki dla kredytobiorców chcących skorzystać z programu

Korzystając z dopłaty, kredytobiorcy zobowiązują się do mieszkania w zakupionej nieruchomości w ciągu dwóch lat od momentu jej nabycia.

O dopłatę można się ubiegać wyłącznie w przypadku kredytów złotowych z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat.

Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. Wkładu własnego nie można też finansować innym kredytem lub pożyczką.

Klienci, którzy nie mają wkładu własnego lub wynosi on mniej niż 20 proc. wartości nieruchomości i innych wydatków będących przedmiotem umowy kredytowej, mogą natomiast liczyć na gwarancję udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej maksymalna wartość wynosi 100 tys. zł.