Rzeczkowska: banki będą miały obowiązek informowania klientów o możliwości skorzystania z FWK

Banki będą miały obowiązek informowania klientów, którzy mają trudności ze spłacaniem rat kredytów, o możliwości skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - zapowiedziała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa MF pytana była podczas wtorkowej konferencji o sens zwiększania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) przy niezmienianiu warunków dostępności do tego funduszu. Odpowiedziała, że FWK nie był wystarczająco promowany.

"Nie było wystarczającej informacji na temat tego, że taki instrument jest dostępny" - stwierdziła minister.

Dodała, że przygotowywanych rozwiązaniach dotyczących pomocy dla kredytobiorców, "również temu staramy się przeciwdziałać". "Będzie obowiązek banków informowania swoich klientów, którzy mają trudności ze spłacaniem rat, właśnie o możliwości skorzystania z tego funduszu" - wskazała.

Rzeczkowska stwierdziła, że istotną kwestią jest też "dostępność do łatwego złożenia wniosków". Według szefowej MF w skorzystaniu z FWK przeszkadza to, że "wnioski składane o wsparcie mają wyłącznie formę papierową, wymagają osobistego stawiennictwa". "Zmieniamy to rozwiązanie na możliwość elektronicznego wnioskowania" - zapowiedziała.

Minister finansów dodała, że istotne jest, by banki doprecyzowywały odpowiedzi odmowne, wskazywały z jakiego powodu ta odmowa następuje. "Ale też jest możliwość odwołania się do Rady Funduszu o dodatkowo rozpatrzenie tej sprawy" - dodała, odnosząc się do nowych rozwiązań w rządowym projekcie przepisów o pomocy kredytobiorcom.

Jak zastrzegła, podczas posiedzenia Rady Ministrów rozmawiano o założeniach, teraz przepisy będą poddane konsultacjom. "W ramach tych konsultacji również kwestia ewentualnej zmiany lub przemodelowania warunków do skorzystania z FWK, jak najbardziej, jest kwestią otwartą" - zaznaczyła. Przypomniała, że już obecnie liczba "rodzin, gospodarstw domowych, osób, które do tego wsparcia się kwalifikują jest dość znaczna".

