Rzeczkowska dla PAP: nie ma planów redukcji zatrudnienia w KAS

Nie ma planów redukcji zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej - powiedziała PAP szefowa KAS, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wiceminister pytana była, czy w KAS planowane są redukcje kadry, cięcia wynagrodzeń, nagród, premii.

"Redukcje nie są planowane. Mamy fluktuację kadry związaną przede wszystkim z odejściami na emeryturę i sukcesywnie uzupełniamy te zasoby. Cały czas prowadzimy nabór zarówno do korpusu cywilnego, jak i do Służby Celno-Skarbowej" - poinformowała szefowa KAS.

"Działamy wszyscy w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 r. i związany z nim projekt ustawy okołobudżetowej. W całej budżetówce zamrożone są wynagrodzenia, nie tworzy się 3 proc. fundusz nagród. Nas dotyczą te same zasady" - dodała.

Podkreśliła, że pracownicy i funkcjonariusze KAS w mijającym roku otrzymywali podwyżki i premie. "W tym roku udało się zrealizować podwyżki wynikające z Uchwały modernizacyjnej" - powiedziała Rzeczkowska.

Jak wyjaśniła, w korpusie służby cywilnej w KAS średnia podwyżka na etat wyniosła ok. 647 zł, w korpusie funkcjonariuszy ok. 589 zł, a tzw. pracownicy niemnożnikowi, czyli pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługowych otrzymali podwyżkę w kwocie ok. 613 zł.

"W tym roku w KAS wypłacaliśmy też dodatki zadaniowe w związku z nieobecnościami części pracowników wynikającymi w dużej mierze z COVID-19" - zaznaczyła Rzeczkowska.

Szefowa KAS zapewniła, że administracja skarbowa stara się zmieniać sposób funkcjonowania, a w związku z tym także realizację wewnętrznych procesów.

"Planujemy wdrażanie większej liczby e-usług, przenosimy się do sieci, sfery e-administracji, zarówno jeśli chodzi o usługi dla klientów, jak i metody naszej pracy. Mamy wiele rozproszonych systemów, w oparciu o które pracujemy, będziemy je scalać i porządkować" - tłumaczy wiceminister.

Podkreśliła, że to nie oznacza redukcji zatrudnienia, ponieważ zadań dla KAS jest dużo.

"Raczej dążymy do tego, aby nasi pracownicy i funkcjonariusze mniej skupiali się na technicznych czynnościach związanych np. z koniecznością wprowadzania danych do systemów, a pracowali bardziej merytorycznie, analitycznie. Chcemy, żeby KAS w tym kierunku zmieniała swoje kompetencje. Aby to osiągnąć, a jednocześnie dać pracownikom i funkcjonariuszom większy komfort, niezbędna jest digitalizacja" - uważa Rzeczkowska.