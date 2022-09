Rzeczkowska: Polska powinna odpowiadać za koordynację pomocy dla Ukrainy

Polska powinna odpowiadać za koordynację pomocy dla Ukrainy - powiedziała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Jej zdaniem należy stworzyć platformę służącą do określenia, jakiego typu pomocy potrzebuje Ukraina.

"Nie jest za wcześnie, aby mówić o odbudowie Ukrainy czy też o modernizacji Ukrainy. Oczywiście, najważniejsza obecnie jest pomoc bieżąca, aby ustabilizować finanse Ukrainy, czy pomoc uchodźcom. Na drugim miejscu jest kwestia tego, jak pomagać w odbudowie infrastruktury krytycznej, aby przedsiębiorcy mogli nadal działać i brać udział w handlu międzynarodowym. My wcześniej zajmowaliśmy się kwestią pomocy uchodźcom, ale teraz widzimy, że obroty handlowe między Polską a Ukrainą są wyższe niż przed wojną" - powiedziała Rzeczkowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu podczas panelu poświęconego odbudowie Ukrainy.

Potem Ukrainie - zdaniem minister - konieczne będzie wsparcie w modernizacji, i to zarówno w średnim terminie, jak i w długim, kiedy ten kraj już znajdzie się w Unii Europejskiej. Jak dodała, w tej kwestii Polska już wspiera Ukrainę we wdrożeniu procedur unijnych.

"Teraz jest czas, aby myśleć o perspektywach stojących przed Ukrainą i zastanawiać się na tym, jak je zrealizować. Teraz jest czas, aby nakreślić mapę drogową działań, jakich wymaga Ukraina. Ale przede wszystkim trzeba stworzyć platformę, która umożliwi koordynowanie tej pomocy, bo ona powinna być pozyskiwana na różne sposoby i na różnych poziomach" - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Taka platforma, zdaniem minister finansów, będzie także służyła do określenia, jakiego typu pomocy potrzebuje Ukraina. "Myślę, że to Polska powinna odpowiadać za taką platformę i za koordynację takiej pomocy. Znamy naszych sąsiadów od dawna, współpracujemy z nimi od dawna, więc z polskiej strony jest dużo do zaoferowania wiedzy fachowej i know how" - dodała Rzeczkowska.

