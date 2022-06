Rzeczkowska: trwają analizy dot. tarcz antyinflacyjnych, jeśli będzie potrzeba zostaną przedłużone

Trwają analizy dotyczące tarcz antyinflacyjnych, jeśli będzie potrzeba ich działanie będzie przedłużone; w pracach nad decyzją będziemy brali pod uwagę sposób wychodzenia z tarcz i ewentualne skutki dla inflacji, jakie będą się wiązać z rezygnacją z tarcz - poinformowała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji w sprawie kształtu nowelizacji budżetu na 2022 r., za wcześnie jest także, aby mówić o założeniach budżetu na rok 2023, które zostaną przedstawione do połowy czerwca" - powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Poinformowała, że obecnie trwają analizy dotyczące tarcz antyinflacyjnych.

"Wprowadzenie Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej to ważne narzędzie, które co prawda oznacza istotne uszczuplenie dochodów budżetowych państwa, ale wspiera nas w walce z inflacją. Przedłużyliśmy działanie tarcz do 31 lipca 2022 r., ale jeśli będzie taka potrzeba, ich działanie będzie przedłużone. Jednak przy pracach nad decyzją o przedłużeniu tarcz będziemy brali pod uwagę sposób wychodzenia z tych tarcz i ewentualne skutki dla inflacji, jakie będą się wiązać z rezygnacją z tarcz" - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Minister finansów zapowiedziała także, że jeszcze w tym miesiącu powinny zostać zaprezentowane propozycje resortu dotyczące zmian w podatku CIT, w tym w kwestii podatku minimalnego.

"Od początku roku do Ministerstwa Finansów napływało szereg pytań i wątpliwości interpretacyjnych, związanych głównie z podatkiem minimalnym. I już w najbliższym czasie, w czerwcu, podejmiemy działania dotyczące nowelizacji tej ustawy. Chcemy jednak, tak jak było w przypadku PIT, zacząć od bardzo intensywnych konsultacji z przedsiębiorcami. Bierzemy pod uwagę również to, że zmieniły się mocno okoliczności gospodarcze, bo kiedy w ubiegłym roku planowaliśmy minimalny podatek, nie spodziewaliśmy się, że będzie wojna. I te konsultacje powinny nam odpowiedzieć na pytanie, czy konieczna jest modyfikacja w zakresie podatku minimalnego, czy też lepsze będzie inne rozwiązanie" - stwierdziła Magdalena Rzeczkowska.

W podatkowej części Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia br. wprowadzono minimalny podatek dochodowy; obejmuje on firmy, które wcześniej nie płaciły podatku dochodowego lub płaciły go na mikroskopijnym poziomie.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc. a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Poza tym niedawno do 31 lipca przedłużono obniżkę obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Wprowadzono także obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapisano, że wydatki budżetu w całym roku mają wynieść 521,8 mld zł, dochody 491,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł. Po kwietniu budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,2 mld zł. Jednak według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tegoroczna ustawa budżetowa będzie nowelizowana.

