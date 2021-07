Rzeczkowska: viaTOLL zostanie definitywnie wygaszony 30 września 2021 r.

System viaTOLL zostanie definitywnie wygaszony 30 września 2021 r. powiedziała w czwartek szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska i zaapelowała do przewoźników o rejestrację w nowym systemie i przejście do e-TOLL. Wg MF z systemu e-TOLL korzysta już ok. 65 tys. pojazdów.

Przypomniała, że od 24 czerwca 2021 r. w systemie e-TOLL możliwe jest wnoszenie opłat za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). Od tego dnia wszystkie usługi e-TOLL są dostępne dla użytkowników.

Jak podkreśliła, viaTOLL będzie działać do 30 września br. "Nie przewidujemy przedłużenia okresu przejściowego. Dotychczasowy system dla samochodów ciężkich, viaTOLL, zostanie wygaszony 30 września 2021 r. Daje to przewoźnikom czas na przygotowanie się do funkcjonowania w nowym systemie i przejście do e-TOLL w najdogodniejszym dla nich terminie" - wskazała Rzeczkowska.

Zaapelowała do przewoźników, by nie robili tego na ostatnią chwilę, tuż przed datą graniczną. Dodała, że aby zachęcić branżę transportową do korzystania z e-TOLL, oprócz już działającej ulgi na urządzenie OBU/ZLS, proponujemy kolejny pakiet ułatwień. Poinformowała, że pakiet wprowadzający 25- procentową obniżkę stawki opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej w okresie przejściowym w systemie e-TOLL, po uchwaleniu pakietu przez parlament, powinien on wejść w życie w sierpniu br.

Jak poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch, z systemu e-TOLL korzysta już ok. 65 tys. pojazdów. Kierowcy przejechali już 2 mln kilometrów, opłacając przejazd w e-TOLL.

System e-TOLL działa od 24 czerwca tego roku. Wcześniej, od 25 maja, udostępniona została możliwość rejestracji w nowym systemie na stronie etoll.gov.pl. Sukcesywnie uruchamiana jest sieć miejsc obsługi klienta, działa całodobowa infolinia świadcząca pomoc użytkownikom systemu e-TOLL.

Za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu jest większa od 3,5 tony.

Obecnie w Polsce obowiązkiem uiszczania opłaty za przejazd drogami objętych jest 3660 km dróg, w tym 2525 km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz 1135 km dróg krajowych.

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi dotychczasowy system viaTOLL, który wykorzystuje technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC). Nowy system służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.

Administratorem systemu e-TOLL i danych jest szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). System nie będzie gromadził danych geolokalizacyjnych spoza płatnych odcinków dróg.

