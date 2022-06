Rzeczkowska: w 2022 r. wielkość środków z KPO w postaci grantów i pożyczek może wynieść do 12 mld zł

W tym roku wielkość środków z KPO w postaci grantów i pożyczek może wynieść do 12 mld zł. W przyszłym roku to będzie około 30 mld zł – powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"Szacujemy, że wydatkowanie środków z KPO rozpocznie się w IV kw. 2022 r. KPO zakłada, że Polska otrzyma w sumie 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek. W tym roku wielkość środków z KPO w postaci grantów i pożyczek może wynieść do 12 mld zł. W przyszłym roku to będzie około 30 mld zł. Kumulacja przypada na lata 2024 - 2025. Wtedy w ramach KPO Polska może otrzymać środki rzędu 40-50 mld rocznie" - powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dodała, że Polska będzie chciała jak najszybciej wystąpić o wypłatę pierwszej transzy pieniędzy z KPO. Przypomniała, że inwestycje zapisane w programie zostały już uruchomione, bo środki na ich prefinansowanie w kwocie 4 mld zł zapewnił Polski Fundusz Rozwoju. To zaś sprawiło, że - według Rzeczkowskiej - większość kamieni milowych, warunkujących wypłatę I transzy środków, jest już spełniona.

"W Ministerstwie Finansów chcemy zrealizować 13 projektów w ramach transformacji cyfrowej, a co do kamieni milowych, jakie mamy spełnić, to są reforma budżetu, zmiany w stabilizującej regule wydatkowej i preferencje dla osób starszych, które osiągnęły już wiek emerytalny ale chcą pozostać na rynku pracy. Z tego zrealizowane zostały zmiany w regule wydatkowej, bo fundusze celowe weszły do finansów publicznych, zrealizowane zostały także preferencje dla osób starszych, które chcą pozostać na rynku pracy, w postaci PIT 0 dla seniorów. Co do reformy budżetu, to zostały już opublikowane wytyczne dla nowej klasyfikacji budżetowej, do tego jeszcze dochodzi zmiana ustawy o finansach publicznych, na którą mamy czas do 2025 r." - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. W jego ramach Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu KPO zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (20,85 proc.).

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).

