Rzeczkowska w "SE": środki z KPO ostatecznie trafią do portfeli wszystkich Polaków

Napływ środków z KPO podniesie dynamikę inwestycji, a to przełoży się na większą liczbę zleceń i lepszą wydajność polskich przedsiębiorstw. Lepsza kondycja firm, to lepsze warunki zatrudnienia pracowników. To oznacza, że środki z KPO ostatecznie trafią do portfeli wszystkich Polaków – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa resortu finansów w wywiadzie dla sobotniego "Super Expressu" wskazała, że napływ środków z KPO poprawi też kondycję naszej waluty. "Im silniejszy polski złoty, tym niższe koszy importowanych towarów i usług" - zaznaczyła.

"Z perspektywy milionów Polaków oznacza to tańsze paliwo, żywność, sprzęt RTV. Obecnie inflacja napędzana jest głównie przez wysokie ceny surowców, a te sprowadzamy przede wszystkim zza granicy. Do produkcji właściwie wszystkich dóbr i usług potrzebne są surowce energetyczne. Dlatego KPO wzmacniające naszą walutę, to też po prostu niższe ceny" - skomentowała minister finansów.

KPO to również - jak dodała - inwestycja w środowisko i cyfryzację. Najwięcej pieniędzy zainwestowane zostanie właśnie w tych dwóch obszarach.

