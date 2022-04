Rzecznik Banku Pekao: problemy z logowaniem zostały wyeliminowane

Krótkotrwałe problemy z logowaniem do serwisu Banku Pekao zostały wyeliminowane – powiedział PAP rzecznik Banku Pekao Paweł Jurek.

W Banku Pekao ok. południa w piątek pojawiły się problemy z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacji. Rzecznik Pekao potwierdził, że do banku docierały sygnały, iż zdarzały się przypadki problemów z logowaniem, ale wg niego była to "niewielka skala".

Bank Pekao, założony w 1929 r., ma ponad 250 mld zł aktywów; obsługuje ponad 6,1 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji.

