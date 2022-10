Rzecznik Finansowy: bankom nie przysługuje wynagrodzenie za kapitał udostępniony frankowiczom

Bankom nie przysługuje wynagrodzenie za kapitał, który udostępniły klientom, udzielając tzw. kredytów frankowych - poinformowało w środę biuro prasowe Rzecznika Finansowego.

Jak przekazano, Rzecznik Finansowy na środowym posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu podtrzymał swoje stanowisko w sprawie roszczeń banków o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (C-520/21) w przypadku unieważnienia umów tzw. kredytów frankowych.

"Bankom nie przysługuje wynagrodzenie za kapitał, czemu Rzecznik Finansowy dał wielokrotnie wyraz, prezentując swoje poglądy w obronie klientów pozwanych przez banki w postępowaniach sądowych" - podkreślono w przekazanej mediom informacji.

Przypomniano, że na początku października 2021 r. Rzecznik Finansowy przystąpił na wniosek jednego z konsumentów do sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. W toku postępowania sąd wystosował do TSUE pytania, m.in. czy bankom takie wynagrodzenie przysługuje.

W informacji Rzecznika Finansowego wskazano, że TSUE wysłuchał uczestników rozprawy i zwrócił się do Rzecznika Generalnego o przygotowanie opinii w sprawie, która ma zostać przedłożona Trybunałowi do dnia 16 lutego 2023 r.

Również w środę konferencję w tej sprawie zorganizował Związek Banków Polskich. Podczas swojego wystąpienia wiceprezes ZBP Tadeusz Białek zaznaczył, że klienci, którzy uzyskali kredyty, wzbogacili się, a w związku z tym w przypadku unieważnienia przez sądy umowy powinni zapłacić instytucjom finansowym wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Według Białka "nie może być tak, żeby klienci z tego kapitału korzystali za darmo". Podkreślił, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału znajduje swoje uzasadnienie w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu. "Dlatego ten zwrot kosztów, które i tak byłyby niższe niż odsetki, które byłyby płacone (przez klientów - PAP), powinien ze względów sprawiedliwości społecznej się należeć" - mówił.

Pod koniec 2020 r. przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Konkretne warunki ugód wypracował m.in. bank PKO BP. Pod koniec maja ub.r. rada nadzorcza tego banku zaakceptowała, by proponowane ugody traktowały kredyty udzielone we frankach szwajcarskich w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła wyliczenia, których wyniki pomocniczo mogą być wykorzystane w procesie zawierania ugody dotyczącej walutowego kredytu mieszkaniowego zgodnej z propozycją Przewodniczącego KNF.

Według KNF marża ponad WIBOR jest wyliczana na podstawie wartości tworzących szeregi czasowe publikowane przez Narodowy Bank Polski oraz wartości średnie Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR publikowane przez administratora wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR.

