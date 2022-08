Rzecznik Finansowy informuje o odszkodowaniach po powodziach i podtopieniach

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą kwestii odszkodowań po powodziach i podtopieniach. Na stronie internetowej opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania

Według Rzecznika Finansowego (RF), w wyniku coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych jak np. ulewne deszcze, i wywołanych przez nie szkód i strat, coraz więcej poszkodowanych poszukuje informacji i porad w zakresie przysługującym im praw oraz pomocy w rozwiązaniu problemów w zgłaszaniu ubezpieczycielom powstałych szkód.

W związku z tym eksperci RF opracowali materiał, który zawiera najistotniejsze kwestie, na jakie osoby poszkodowane powinny zwrócić uwagę w takich sytuacjach - poinformowało biuro Rzecznika Finansowego.

Na stronie internetowej RF opublikował przydatne informacje w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z których m.in. można się dowiedzieć, co robić bezpośrednio po zalaniu, jeśli mamy ubezpieczenie nieruchomości oraz czy z usuwaniem skutków zalania trzeba czekać do pojawienia się rzeczoznawcy ubezpieczyciela.

Według ekspertów z przystąpieniem do usuwania skutków zalania i napraw nie trzeba czekać do pojawienia się rzeczoznawcy przysłanego przez ubezpieczyciela. Wystarczy więc zrobić dokumentację zdjęciową lub video nawet przy użyciu telefonu i spisać protokół co zostało zniszczone, żeby mieć podstawy do zgłaszania roszczeń do ubezpieczyciela.

Zaznaczono, że z uwagi na fakt, iż w pomoc udzielaną powodzianom przed i w trakcie nadejścia fali powodziowej oraz usuwanie jej skutków angażuje się samorząd terytorialny oraz związane z nim służby, warto jest w miarę możliwości uzyskać od tych służb stosowne zaświadczenie o przeprowadzonych akcjach ratunkowych, zabezpieczających mienie lub informacji o stwierdzonych stratach.

