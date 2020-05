Rzecznik Finansowy: nie można przekazać bankom prawa do restrukturyzacji firm

Propozycja przyznania bankom części władzy sądowniczej, przekazania prawa do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych firm, które popadły w tarapaty, nie ma uzasadnienia - uważa Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki.

W komunikacie biuro Rzecznika Finansowego przypomina o debacie publicznej dotyczącej tego, jakie powinny być uprawniania banków w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, które wpadną w kłopoty finansowe na skutek epidemii. Zwrócono uwagę, że niektóre proponowane mechanizmy są podobne do tych, które zostały już zakwestionowane w krajowym porządku prawnym, jako krzywdzące klientów podmiotów rynku finansowego.

Zdaniem Rzecznika Finansowego Mariusza Goleckiego największe wątpliwości budzi propozycja przyznania bankom uprawnienia do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych. Rzecznik wskazał, że banki miałyby uzyskać możliwość uczestniczenia w wykonywaniu władzy publicznej (władzy sądowniczej), podczas gdy są one podmiotami prawa prywatnego - tak samo jak podmioty będące adresatami tych postępowań.

"Tymczasem w krajowym porządku prawnym widoczna jest tendencja zakładająca wyłączenia podmiotów prawa prywatnego z możliwości wykonywania władzy - zwłaszcza w domenie władzy sądowniczej" - zwraca uwagę Golecki.

Przypomina, że banki pozbawiono prawa do wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych, które w istocie zrównane były z wyrokami sądów powszechnych. Inny przykład to uchylenie przepisu art. 485 § 3 k.p.c., przez co wyłączono uprawnienie banków do żądania wydania nakazu zapłaty wyłącznie na podstawie wyciągów z własnych ksiąg bankowych.

"W mojej ocenie nie znajduje żadnego uzasadnienia próba przekazania części kompetencji władzy sądowniczej do banków. Zwłaszcza nieprzekonujące są argumenty dotyczące szybkości postępowania" - ocenia Rzecznik Finansowy.

Według niego postępowania można przyspieszyć, tworząc odpowiednie zmiany w istniejących procedurach sądowych, przy zachowaniu gwarancji rozstrzygania spraw przez niezawisłe sądy. "Rozważyć można także możliwość wprowadzenia sądu specjalnego i wyodrębnienia szczególnego postępowania cywilnego na potrzeby rozwiązania problemów generowanych przez sytuację epidemiczną" - wyjaśnia Golecki. Podkreśla, że restrukturyzacja powinna być bezstronna i niezawisła

Jego zdaniem bank prowadzący postępowanie restrukturyzacyjne nie jest bezstronny.

"Przeciwnie, bank będzie zainteresowany takim ukształtowaniem postępowania, aby działać zgodnie z interesem swoich akcjonariuszy, co samo w sobie będzie zgodne z istotą działalności komercyjnej. Może to jednak prowadzić do pokrzywdzenia niektórych grup wierzycieli i do nieuzasadnionej przewagi po stronie banku" - uważa Rzecznik Finansowy.

Zwraca uwagę, że źródłem dodatkowej przewagi banku jest przewidziane zawieszenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wskutek wszczęcia postępowania przez bank.

"Daje to bankom możliwość jednostronnej ingerencji w toczące się postępowania sądowe, nawet będące w stadium bezpośrednio poprzedzającym ich zakończenie. Wszczęcie postępowania przez bank prowadziłoby więc do zawieszenia, a następnie umorzenia prowadzonego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego i zastąpienie go nowym postępowaniem, z nową listą wierzycieli" - wyjaśnia Golecki.

Dodaje, że nie można też zapominać o pracownikach, a nieuwzględnienie ich roszczeń budzi zastrzeżenia. W ocenie Rzecznika Finansowego roszczenia pracowników są jedną z najbardziej istotnych kwestii. "Tymczasem w przedstawianych założeniach została potraktowana zdawkowo, bez wyjaśnienia w jaki sposób postępowanie miałoby wpływać na los pracowników" - zwrócono uwagę. Dlatego, zdaniem Rzecznika, wymaga to znacznego doprecyzowania.

W ocenie RF prezentowane rozwiązanie jest niedostosowane do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej - nawiązuje m.in. do dawnych bankowych postępowań ugodowych, które były realizowane w warunkach początku lat 90-tych, całkowicie odmiennych od dzisiejszych.

"Postępowania te były kierowane do zadłużonych i nierentownych przedsiębiorstw państwowych, powołanych w czasach PRL, a banki, które te postępowania realizowały, funkcjonowały w znacznej części jako spółki Skarbu Państwa" - podsumowuje Golecki.