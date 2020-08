Rzecznik Finansowy pozwał Santander BP i Bank Handlowy

Rzecznik Finansowy pozwał Santander Bank Polska i Bank Handlowy, gdyż zarzuca im nieuczciwą praktykę rynkową - wynika z komunikatu biura Rzecznika Finansowego.

"Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa powództwa przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. oraz przeciwko Santander Bank Polska S.A. o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. Praktyka, która zdaniem Rzecznika Finansowego jest nieuczciwa, polega na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji" - napisano w środowym komunikacie.

RF powołuje się na wiążącą w tej sprawie wykładnię Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2019 r. Tymczasem, zdaniem rzecznika, nie wszystkie podmioty rynku finansowego dostosowały swoją praktykę do stanu zgodnego z prawem. Jak wskazano, liczba skarg konsumentów wpływających do Biura Rzecznika Finansowego związanych z nieprawidłową obsługą i nieuwzględnieniem roszczeń opartych o art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim stale wzrasta. Podkreślono, że Rzecznik Finansowy wielokrotnie występował w indywidualnych sprawach Konsumentów do pozwanych podmiotów.

"Do Rzecznika Finansowego wpływa coraz więcej zawiadomień o podejrzeniu stosowania przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych. Każde tego typu zgłoszenie szczegółowo analizujemy, czego dowodem są kolejne pozwy przeciwko instytucjom finansowym złożone do Sądu Okręgowego" - mówi, cytowany w komunikacie, Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki.

Wyjaśniono, że ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pozwala Rzecznikowi Finansowemu na występowanie z roszczeniami o zaprzestanie stosowania nieuczciwej praktyki, o złożenie oświadczenia o określonej treści lub o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny.

Biuro RF przypomina, że konsument, który uważa, że jego bank lub ubezpieczyciel postępuje nieuczciwie, bądź czuje się pokrzywdzony przez instytucję finansową, ale nie wiesz jakie są jego uprawnienia, może skonsultować się z ekspertami Rzecznika Finansowego. Służą pomocą w czasie dyżurów telefonicznych i udzielają odpowiedzi na zapytania e-mailowe. Podpowiedzą także, co można zrobić dalej w danej sprawie.

Numer 22 333 73 28 - to telefon na dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.

W przypadku problemów z bankami i na rynku kapitałowym można dzwonić na numer 22 333 73 25. Natomiast pod numerem 508 810 370 czekają eksperci na informacje od członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych.

Poradę eksperta można uzyskać również drogą e-mailową pisząc na adres: porady@rf.gov.pl