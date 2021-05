Rzecznik Finansowy przygotowuje stanowisko dla SN odnośnie kredytów frankowych

Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki przygotowuje stanowisko dla Sądu Najwyższego w sprawie tzw. kredytów frankowych - poinformowało w środowym komunikacie Biuro Rzecznika Finansowego.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie odroczyła we wtorek bez terminu posiedzenie ws. zagadnień prawnych przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską i dotyczącą spraw odnoszących się do kredytów walutowych - informował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski. Jak dodał, Izba Cywilna podjęła we wtorek postanowienia o zwróceniu się o stanowiska w sprawie przedstawionych zagadnień do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego.

"Podjąłem decyzję o dokonaniu przeglądu dotychczasowych stanowisk" - powiedział, cytowany w środowym komunikacie, Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki.

"Ze względu na wagę zagadnienia nie wykluczam zmiany stanowiska w odniesieniu do poszczególnych zagadnień, także mając na uwadze najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - dodał.

Jak poinformowało biuro rzecznika, szczególny nacisk w prowadzonych pracach Rzecznik Finansowy kładzie na skutki proponowanych rozstrzygnięć dla systemu prawnego.

