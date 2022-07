Rzecznik Finansowy radzi, by zachować potwierdzenie złożenia wniosku o wakacje kredytowe

Kluczowy dla możliwości skorzystania z wakacji kredytowych jest moment doręczenia wniosku do banku; dlatego warto zachować potwierdzenie nadania lub osobistego złożenia wniosku - podkreślił w środę Rzecznik Finansowy. Wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać od piątku.

W piątek wchodzi w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzająca wakacje kredytowe. Jest to możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. W bieżącym kwartale można zawiesić spłatę raty sierpniowej i wrześniowej; w ostatnim kwartale tego roku, czyli między 1 października a 31 grudnia można odroczyć spłatę dwóch rat, a w przyszłym roku po jednej racie w każdym z kwartałów. Zawieszone raty przejdą na koniec okresu spłaty, tym samym okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z wakacji kredytowych.

Rzecznik Finansowy przypomniał, że do skorzystania z ulgi są uprawnione osoby, które spłacają kredyt hipoteczny w polskiej walucie, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Podkreślił, że zgodnie z ustawą, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem doręczenia wniosku do kredytodawcy. "Kluczowy dla możliwości skorzystania z wakacji kredytowych jest więc moment doręczenia wniosku. W związku z tym Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, żeby zachowywać potwierdzenie nadania lub osobistego złożenia wniosku w oddziale banku" - zalecił urząd.

"Jeżeli wniosek składany jest do banku w wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, warto wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachować dowód nadania wniosku. Jeżeli wniosek składany jest w formie papierowej, w oddziale banku, warto zadbać o to, aby otrzymać pisemne potwierdzenie przyjęcia wniosku przez pracownika banku. Pamiętać należy, że decydująca dla zawieszenia spłaty kredytu jest data doręczenia wniosku do kredytodawcy, a nie jego nadania w placówce pocztowej" - zaznaczył Rzecznik Finansowy.

Dodał, że gdyby doszło do ewentualnych nieprawidłowości z procedowaniem wniosku, potwierdzenie nadania będzie dowodem na to, że wniosek trafił do kredytodawcy w określonym dniu.

Klienci, którzy napotkają problemy i nieprawidłowości wynikające z realizacji przez banki wniosków o wakacje kredytowe, mogą zgłaszać się o pomoc do Biura Rzecznika Finansowego - zapewnił urząd.

