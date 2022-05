Rzecznik Finansowy uruchomił stronę internetową po ukraińsku

Rzecznik Finansowy uruchomił ukraińską wersję językową własnej strony internetowej - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie biuro prasowe Rzecznika Finansowego. Strona zawiera informacje z zakresu działalności Biura Rzecznika oraz porady i ostrzeżenia dla gości z Ukrainy.

Jak wyjaśniono w komunikacie, strona po ukraińsku zawiera także informacje o udzielanej pomocy dla klientów rynku bankowo-kapitałowego i ubezpieczeniowego.

Ponadto, na uruchomionej stronie Ukraińcy znajdą porady i ostrzeżenia związane z bezpiecznym korzystaniem z dostępnych w Polsce produktów i usług finansowych.

"Specjaliści Biura Rzecznika Finansowego informują o prawach i obowiązkach klientów na polskim rynku, a także możliwych zagrożeniach ze strony oszustów, np. metodach wyłudzania danych" - napisano w komunikacie.

Podkreślono, że Rzecznik Finansowy na bieżąco monitoruje rynek bankowo-kapitałowy oraz ubezpieczeniowy pod kątem produktów i usług oferowanych uchodźcom z Ukrainy. Jednocześnie eksperci Rzecznika Finansowego na bieżąco przygotowują porady i ostrzeżenia w języku ukraińskim, związane z potencjalnymi zagrożeniami dla konsumentów i działalnością przestępczą.

W marcu br. Rzecznik Finansowy rozpoczął specjalną akcję pod hasłem #RFdlaUkrainy i uruchomił bezpłatne porady mailowe w języku ukraińskim. Klienci mogą zwrócić się o pomoc i poradę związaną z korzystaniem z produktów i usług finansowych oraz ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku.

Również w marcu Rzecznik Finansowy zwrócił się do działających w Polsce banków, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń oraz instytucji zrzeszających te podmioty z postulatami dobrych praktyk, w związku z napływem do naszego kraju uchodźców z Ukrainy. Rzecznik Finansowy postuluje w nim o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, ale również ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem, w tym ochronę konsumencką.

Poza ukraińską wersją strony Biura Rzecznika Finansowego, działają też wersje angielska i francuska.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl