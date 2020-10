Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną do SN ws. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego ws. sporu o tzw. UNWW, czyli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - podało biuro Rzecznika. Sąd II instancji niesłusznie odmówił klientowi prawa do zwrotu zapłaconych składek za to ubezpieczenie - dodano.

"Zdecydowałem o złożeniu skargi nadzwyczajnej, gdyż z naszych analiz wynika, że orzecznictwo w tego typu sprawach jest już ugruntowane" - powiedział, cytowany w piątkowym komunikacie, Rzecznik Finansowy Mariusz Jerzy Golecki. Dodał, że szereg zastrzeżeń do konstrukcji tej umowy powoduje, że większość sądów przyznaje klientom prawo do żądania zwrotu składek za takie ubezpieczenie. "Stanowisko przeciwne można uznać błędne i wymaga wyeliminowania z obrotu prawnego" - wskazał.

Zwrócił też uwagę, że te umowy były szczególnie kosztowne dla posiadaczy tzw. "kredytów frankowych". Ze względu na rosnący kurs franka szwajcarskiego wartość zobowiązania klientów wyrażona w złotych również rosła, stąd konieczne było zawieranie tego typu umów na czas dłuższy niż pierwotnie zakładany.

"Dlatego zachęcam +frankowiczów+, którzy w przeszłości przegrali taką sprawę w sądzie do złożenia do nas wniosku" - wskazał. Zapowiedział, że jeśli będą ku temu podstawy, składane będą kolejne skargi nadzwyczajne w tego typu sprawach.

Jak przypomniał RF, w sprawie, która trafiła do Rzecznika Finansowego, sąd I instancji uwzględnił powództwo kredytobiorców. Zasądził na ich rzecz ponad 27 tys. zł, wskazując, iż kwestionowane postanowienie umowne kształtowało prawa i obowiązki powodów w sposób niejednoznaczny.

Podkreślił, że umowa nie określa precyzyjnie rzeczywistego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, nie wymienia przypadków objętych tą ochroną, wyłączeń odpowiedzialności czy kwoty roszczenia regresowego.

Bank złożył apelację od takiego wyroku. Sąd Okręgowy przychylił się do jego argumentacji i oddalił powództwo kredytobiorców. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał m.in., że choć postanowienia umowne dotyczące UNWW nie cechowały się idealną ekwiwalentnością, to nie naruszają interesu konsumenta w sposób rażący.

W ocenie Rzecznika Finansowego rozstrzygnięcie sądu II instancji zostało wydane z pominięciem ukształtowanego i utrwalonego w orzecznictwie poglądu co do oceny postanowień UNWW jako abuzywnych. Dlatego - jak dodano - jest błędne i wymaga wyeliminowania z obrotu prawnego. Z tego też względu Rzecznik złożył w tej sprawie skargę nadzwyczajną - podało biuro RF.