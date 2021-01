Rzecznik MAP: wicepremier Sasin pod opieką lekarzy w szpitalu

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przebywa pod opieką lekarzy w szpitalu z powodu Covid -19 - poinformował we wtorek PAP rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys.

"Wicepremier Jacek Sasin jest pod opieką lekarzy w szpitalu" - powiedział rzecznik MAP.

W ubiegły czwartek Manys przekazał, że Sasin został zakażony koronawirusem, od tego czasu przebywał w domu.

Według nieoficjalnych informacji WP, "u Sasina wystąpiły typowe objawy koronawirusa i lekarz skierował go do szpitala". "Wicepremier Jacek Sasin trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w poniedziałek" - pisze we wtorek WP.

Wcześniej Sasin przebywał już kilkukrotnie na kwarantannie.