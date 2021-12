Rzecznik MŚP apeluje do premiera ws. wypłaty rekompensat dla firm objętych obostrzeniami

Przesyłamy apel do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilną interwencję ws. wypłaty rekompensat dla firm objętych obostrzeniami epidemicznymi po 30 kwietnia 2021 r. - poinformowało w czwartek biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prośba Rzecznika MŚP związana jest z nałożeniem na firmy nowych obowiązków, wynikających z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 29 listopada 2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - napisano w czwartkowym stanowisku. "Na przedsiębiorców z wielu branż zostały nałożone nowe obowiązki, które spowodują wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenia w zakresie liczby klientów niezaszczepionych mogą doprowadzić do spadku przychodów firm" - podkreślił w piśmie do premiera Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Zaznaczył, że wprowadzone ostatnio obostrzenia dotyczą przedsiębiorców, którzy już wcześniej byli zmuszeni do zaprzestania działalności. Przypomniał, że firmom tym - zgodnie z ustawą - przysługiwało odszkodowanie za czas zamknięcia według określonych rozporządzeniem warunków. Wskazał, że rozporządzenie o odszkodowaniach obejmowało okres do 30 kwietnia i rekompensaty do tej daty, zostały z tzw. tarczy branżowej wypłacone.

Rzecznik zauważył jednak, że lockdown obowiązywał znacznie dłużej, ponieważ do 15 maja zamknięta była gastronomia, a restauracje bez tzw. ogródków (zdecydowana większość lokali) nie mogły pracować do 28 maja. Natomiast hotele - jak przypomniał - były zamknięte do 7 maja, przy czym od 8 maja do 5 czerwca mogły wynajmować tylko 50 proc. miejsc. Napisał, że ograniczenia dotyczyły też m.in organizatorów targów, konferencji, wystaw (zostały otwarte 6 czerwca).

"Od kilku miesięcy wielokrotnie interweniowałem w sprawie braku rekompensat dla firm objętych obostrzeniami epidemicznymi w maju i czerwcu 2021 r., kierując pisma do Ministerstwa Rozwoju i Technologii i do Pana Premiera. Urzędnicy odsyłali mnie od "Annasza do Kajfasza", moje apele wędrowały pomiędzy Kancelarią Premiera a Ministerstwem Rozwoju i Technologii, do dzisiaj nie odnosząc skutku" - czytamy.

Podkreślił że przedsiębiorcy nie mogą w nieskończoność czekać na należne im pieniądze, tym bardziej że od 1 grudnia ponownie zostały na nich nałożone restrykcje covidowe. "Bardzo proszę o Pańską osobistą interwencję w tej sprawie. Brak rozporządzenia umożliwiającego wypłacenie rekompensat za zamknięcie firm w rzeczywistym, pełnym okresie lockdownu zagraża bytowi ekonomicznemu wielu przedsiębiorstw z sektora MŚP i podważa zaufanie przedsiębiorców do Państwa" - napisał Abramowicz.

