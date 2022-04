Rzecznik MŚP apeluje o przedłużenie obniżki cen gazu po 1 maja

Rzecznik MŚP zwrócił się do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o przedłużenie obowiązywania obniżki cen gazu oraz ustalenia wartości tej obniżki w wysokości 35 proc. względem cennika sprzed 14 stycznia 2022 r. - poinformowało we wtorek biuro prasowe rzecznika.

Zgodnie z komunikatem biura, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystosował we wtorek do wicepremiera Jacka Sasina pismo w sprawie cennika "Gaz dla Biznesu nr 9". W liście tym Abramowicz poprosił o przedłużenie obniżki - obecna ma skończyć się 30 kwietnia.

Oprócz tego Rzecznik MŚP zaapelował o "zastosowanie od 1 maja 2022 roku obniżki 35 proc. w stosunku do cen gazu sprzed 14 stycznia 2022 r.". Przypomniano, że wartość obniżki została 1 kwietnia zredukowana z 35 proc. do 15 proc.

"Przedłużenie obowiązywania obniżki cen gazu dla przedsiębiorców, w tym z tak wrażliwych na koszty gazu branż, jak piekarnie czy lokale usługowe, jest konieczne. Nie mogą oni liczyć na rozwiązania osłonowe w ramach wprowadzonych Tarcz Antyinflacyjnych" - napisano w uzasadnieniu Rzecznik MŚP.

Cennik PGNiG "Gaz dla Biznesu" to zbiór stawek i opłat oraz warunków ich stosowania związanych ze sprzedażą gazu dla klientów biznesowych, która obowiązuje od 14 stycznia br. do 30 kwietnia br. Dotychczas trzykrotnie zmieniano wartość obniżki: od 14 do 31 stycznia wynosiła 25 proc., a od 1 lutego do 31 marca 35 proc. Od 1 kwietnia do 30 kwietnia obniżka wynosi 15 proc. - na stronie PGNiG zastrzeżono, że obniżka obowiązuje "nie dłużej niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl