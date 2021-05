Rzecznik MŚP apeluje o przyspieszenie publikacji nowego harmonogramu znoszenia obostrzeń

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował o niezwlekanie do 5 czerwca br. z ogłoszeniem nowego harmonogramu zdejmowania obostrzeń – poinformowało Biuro Rzecznik MŚP we wtorek.

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego zaapelował o niezwlekanie do 5 czerwca br. z ogłoszeniem nowego harmonogramu zdejmowania obostrzeń i podanie, jeszcze w tym tygodniu, do publicznej wiadomości komunikatu o otwarciu wszystkich branż oraz poluzowaniu ograniczeń we wcześniej otwartych branżach do końca maja" - poinformowało Biuro Rzecznika MŚP we wtorkowej informacji prasowej.

W komunikacie zwrócono uwagę na różne sytuacje poszczególnych branż.

"Jeśli od 22 maja można oglądać spektakle teatralne, to niezrozumiałe jest, że zakazane nadal są koncerty zespołów muzycznych" - napisał w piśmie do ministra zdrowia Rzecznik MŚP, cytowany w informacji prasowej.

Biuro MŚP przypomniało, że 12 kwietnia br. Rzecznik MŚP wystąpił w imieniu 290 organizacji przedsiębiorców do premiera Mateusza Morawieckiego o "odmrożenie" gospodarki do dnia 30 kwietnia, a 7 maja - o przyspieszenie przedstawionego przez rząd planu wychodzenia z blokady.

"Adam Niedzielski 23 maja br. na antenie radia RMF FM potwierdził to, na co dwukrotnie zwracał uwagę Adam Abramowicz - czyli że szybki spadek zachorowań związany jest z osiągnięciem odporności populacyjnej. Jednocześnie Minister Zdrowia zapowiedział, że przed 5 czerwca br. będzie ogłoszony nowy harmonogram wychodzenia z obostrzeń, a więc dopiero za 11 dni" - napisano w informacji prasowej.

Tymczasem, zdaniem Rzecznika MŚP, każdy dzień zamknięcia firm to "kolejny dzień nieszczęścia i tragedii dla ich właścicieli".

"Jeżeli trend spadku zakażeń, będzie kontynuowany, będziemy nadal mieli postępy w Narodowym Programie Szczepień, to nie mamy argumentów, żeby nie przywracać normalnego życia" - cytuje wypowiedź Adama Niedzielskiego w piśmie Rzecznik MŚP.

Zdaniem Adama Abramowicza nie ma już żadnych argumentów na blokowanie targów, kongresów, centrów rozrywki, pokojów zagadek, dyskotek czy udostępniania parkietów tanecznych.

"Jeśli od 22 maja można będzie oglądać spektakle teatralne, to niezrozumiałe jest, że zakazane nadal są koncerty zespołów muzycznych. W imieniu polskich przedsiębiorców proszę Pana o niezwlekanie do 5 czerwca br. z ogłoszeniem nowego harmonogramu i podanie, jeszcze w tym tygodniu, do publicznej wiadomości komunikatu o otwarciu wszystkich branż oraz poluzowaniu obostrzeń we wcześniej otwartych branżach do końca maja" - podsumowuje w piśmie do ministra zdrowia Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

