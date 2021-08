Rzecznik MŚP apeluje o wysłanie pomocy technicznej do Turcji

Rzecznik MŚP w stanowisku skierowanym do ministra spraw zagranicznych oraz ministra spraw wewnętrznych zwrócił się z apelem o wysłanie pomocy technicznej do Turcji w celu gaszenia pożarów w pobliżu elektrowni, dla której pracują polscy przedsiębiorcy - poinformowało w czwartek biuro rzecznika.

"Ze względu na interesy polskich przedsiębiorców Polska powinna zaoferować wsparcie. W imieniu tych przedsiębiorców współpracujących z podmiotami tureckimi apeluję o wysłanie pomocy" - wskazał w piśmie Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Jak przypomniano w komunikacie, Turcja mierzy się obecnie z falą pożarów. Pomoc w tej sprawie zaoferowała Unia Europejska. W latach 80-tych i 90-tych polskie firmy wybudowały w tym kraju kilka elektrowni zasilanych węglem brunatnym. Do dziś to polskie firmy z sektora MŚP świadczą w nich usługi modernizacji i serwisu. Zdaniem Rzecznika MŚP ok. 100 polskich specjalistów pracuje obecnie na rzecz elektrowni tureckich.

Rzecznik MŚP w piśmie skierowanym do resortów podkreśla, że jedna z elektrowni Kemerkoy/Teniko, w której polscy inżynierowie są głównymi wykonawcami została ewakuowana z powodu zagrożenia pożarowego. Dlatego w imieniu polskich przedsiębiorców współpracujących z podmiotami tureckimi Adam Abramowicz apeluje o wysłanie pomocy technicznej w celu gaszenia pożarów w pobliżu elektrowni.

"Taka pomoc będzie gestem ponadnarodowej solidarności, a zarazem pozytywnie wpłynie na wizerunek Polski i polskich firm działających na terenie Republiki Turcji" - podsumowuje w piśmie Abramowicz.

