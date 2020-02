Rzecznik MŚP: błędne wnioski o zmianę decyzji dot. odpadów, nie będą z automatu wygaszać tych decyzji

Wnioski z brakami formalnymi ws. zmiany decyzji dot. gospodarowania odpadami złożone przed 5 marca br. i uzupełnione po tej dacie, nie będą automatycznie powodowały wygaśnięcia posiadanej już decyzji - poinformowało w czwartek biuro Rzecznika MŚP.

Biuro wyjaśniło, że Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przez marszałków województw przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego ws. gospodarowania odpadami.

Chodzi o nowelizację ustawy o odpadach z lipca 2018 r., która nałożyła na przedsiębiorców obowiązek złożenia do 5 marca 2020 roku wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Biuro Rzecznika MŚP zwróciło uwagę, że firmy obawiały się, że w przypadku "zbyt formalistycznego" podejścia organów rozpatrujących te wnioski, może dojść do sytuacji, w której będą one odrzucane w całości po 5 marca br., co skutkować będzie wygaśnięciem posiadanego już zezwolenia na gospodarowanie odpadami i niemożliwością prowadzenia działalności gospodarczej.

"Mając to na uwadze, Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do przewodniczącego Konwentu Marszałków, pana Władysława Ortyla, zaapelował, by marszałkowie województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień, co czyniłoby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności" - wyjaśniono.

Biuro poinformowało, że apel rzecznika znalazł poparcie w działaniach podjętych przez resort klimatu. W poniedziałek (24 lutego) Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania nowelizacji ustawy o odpadach właśnie w kwestii wniosków dotyczących zmiany decyzji ws. gospodarowania odpadami.

"Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie. Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej, a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5 marca 2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego" - brzmi objaśnienie Ministra Klimatu cytowane przez biuro Rzecznika MŚP.