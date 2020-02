Rzecznik MŚP chce zmian dla drobnych przedsiębiorców w przepisach o ochronie środowiska

Rzecznik MŚP chce, by zwolnić małe i średnie firmy z obowiązku sprawozdawczego dot. systemu opłat środowiskowych - poinformowało we wtorek biuro rzecznika. Wniosek w tej sprawie rzecznik skierował do Ministra Klimatu.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, jak czytamy w komunikacie, "proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska".

Chodzi o to, by małe i średnie firmy zostały zwolnione "z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego korzystania ze środowiska".

"Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (...) na podmiotach korzystających ze środowiska ciąży, pod rygorem kary grzywny, obowiązek sprawozdawczy związany z systemem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Jednakże zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, w przypadku kiedy wyliczona roczna wysokość opłaty mieści się w przedziale między 100 zł a 800 zł, to na podmiotach korzystających ze środowiska, pomimo braku obowiązku uiszczenia tej opłaty, ciąży ww. obowiązek sprawozdawczy" - napisano.

Dodano, że jedynie w przypadku gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma też związanego z tym obowiązku sprawozdawczego. "W ocenie Rzecznika MŚP w każdym przypadku, gdy nie ma obowiązku wnoszenia tej opłaty, nie powinno być również obowiązku sprawozdawczego" - podkreślono.

Rzecznik MŚP, jak wyjaśniono, zwrócił uwagę na tę "nadmierną, nieproporcjonalną regulację" w ramach opiniowania projektu tzw. ustawy deregulacyjnej. "Wówczas jednak nie udało się jej zmienić" - czytamy.

Dlatego Rzecznik MŚP skierował do Ministra Klimatu wniosek legislacyjny "o wyłączenie z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 286 ust. 1 POŚ przedsiębiorców z sektora MŚP w sytuacji, gdy przedmiotowy obowiązek sprawozdawczy nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska".

Zwrócił się też o rozważenie "dalej idącego ułatwienia", polegającego na całkowitym wyłączeniu firm z sektora MŚP z obowiązku sprawozdawczego. Wskazał, że dane przekazywane w ramach tego obowiązku są już objęte obowiązkiem informacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.