Rzecznik MŚP: odebranie wsparcia z tarcz po prawomocnym rozstrzygnięciu w tej sprawie

Odebranie wsparcia finansowego z tarcz antykryzysowych w przypadku złamania obostrzeń antycovidowych jest możliwe po prawomocnym rozstrzygnięciu w tej sprawie - informuje rzecznik MŚP za odpowiedzią uzyskaną z MRPiT.

Biuro rzecznika poinformowało, że 30 listopada ub.r. zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii o objaśnienie prawne dotyczące art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zwanej potocznie ustawą o dobrym Samarytaninie.

Przypomniano, że przepis ten dotyczy skutków ewentualnego naruszania przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii i możliwości odebrania mu z tego tytułu środków pomocowych.

Biuro rzecznika wskazało, że organ, który stwierdzi naruszenie, ma obowiązek poinformować instytucje, które udzielają pomocy o tym fakcie, co skutkuje odrzuceniem wniosku przedsiębiorcy albo obowiązkiem zwrotu przez firmę już udzielonej pomocy.

Dodano, że przedsiębiorca ma obowiązek, składając wniosek o pomoc, złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie czy naruszył ograniczenia, nakazy i zakazy związanych ze stanem epidemii.

"Przepis jest tak skonstruowany, że zachodzi niejasność dotycząca momentu stwierdzenia naruszenia: czy następuje to już w momencie ukarania mandatem bądź karą administracyjną, czy w chwili po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym)" - zwróciło uwagę biuro rzecznika MŚP.

Poinformowało ono, że 7 kwietnia br. wiceszef resortu rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak wydał objaśnienie w tej sprawie. Biuro wskazało, że na szczególną uwagę zasługują trzy zagadnienia wskazane w piśmie.

Jak wyjaśniono, pierwsze, które zawiera wytyczne co do sposobu oceny czy w sprawie przedsiębiorca dopuścił się naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a wskazujące, że "stwierdzenie naruszenia" powinno następować po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych czynności wynikających i dokonaniu wszechstronnej oceny dowodów.

Drugie dotyczy momentu, kiedy można byłoby mówić o "stwierdzeniu naruszenia" w rozumieniu art. 23 ustawy antykryzysowej. "W związku z powyższym, w opinii resortu rozwoju, pracy i technologii, argumenty natury systemowej przemawiają za przyjęciem, że +stwierdzenie naruszenia+ w rozumieniu art. 23 ust. 1 i 2 ustawy antykryzysowej następuje po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym)" - wskazano w piśmie skierowanym do rzecznika MŚP.

Trzecie zagadnienie - jak podkreślono - wskazuje na konieczność stosowania zasady in dubio pro libertate. "Przy wykładni tego rodzaju przepisów należy się zaś kierować zasadą in dubio pro libertate, zgodnie z którą, w razie nie dających się usunąć wątpliwości należy przyjąć wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy/obywatela" - dodano w piśmie do rzecznika.

Biuro przekazało, że rzecznik MŚP się m.in. do Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich, Głównego Inspektora Sanitarnego, prezes ZUS, szefa PFR z prośbą o powiadomienie Powiatowych Urzędów Pracy o zapoznanie się z tezami przedstawionymi w objaśnieniach i ich uwzględnienie w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa.

