Rzecznik MŚP: podatku przychodowego nie można by uniknąć, płaciliby go wszyscy

Podatku przychodowego nie można by uniknąć, płaciliby go wszyscy - mówił podczas dyskusji na temat wprowadzenia takiego podatku Rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Jego zdaniem potrzebna jest debata na ten temat, bowiem podatek dochodowy jest niesprawiedliwy i działa szkodliwie na gospodarkę.

Jak zauważył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podczas konferencji online pt. "Propozycja wprowadzenia podatku przychodowego dla spółek kapitałowych wraz z likwidacją podatków sektorowych", o takim podatku dyskutuje się od dawna.

Abramowicz zwrócił uwagę, że podobne rozwiązanie działa w PIT jako zryczałtowny podatek od przychodów ewidencjonowanych. Wskazał na plusy tego rozwiązania, takie jak prostota systemu czy możliwość określenia wpływów podatkowych dla państwa. "Występowaliśmy do rządu, aby ten podatek mógł być bardziej powszechny. Rząd odpowiedział na te postulaty i podniósł kwotę, która uprawnia do skorzystania z tego podatku z 250 tys. euro do 2 mln euro" - powiedział Rzecznik MŚP.

Abramowicz dodał, że Rzecznik MŚP od dawna postuluje, aby nie było żadnych ograniczeń przychodowych dla ryczałtu, aby mógł go płacić każdy, kto chciałby. Dodał, że potrzebna jest zmiana stawek tego podatku, bowiem nie są one przystosowane do dzisiejszych marż.

Odnosząc się do podatków dochodowych, wskazał na spory między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami - m.in. o to, co jest kosztem uzyskania przychodów, a co nim nie jest. Według Rzecznika MŚP prowadzi to do tego, że firmy uciekają się do optymalizacji podatkowych. W odpowiedzi rząd nakłada na przedsiębiorstwa nowe obowiązki, tłumacząc, że musi uszczelniać system, bowiem największe spółki nie płacą podatków. Abramowicz podał przy tym przykłady nowych podatków sektorowych - od handlu oraz zapowiadanego podatku od reklam.

Zdaniem Abramowicza wprowadzenie podatku przychodowego spowodowałoby, że płacony on byłby przez wszystkich - nie można by go uniknąć. "Te argumenty o niepłaceniu podatku (...), gdybyśmy wprowadzili tę ideę w życie, upadłyby" - powiedział.

Projekt podatku przychodowego zaprezentowali przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha. "Uważamy, że podatek przychodowy powinien zastąpić CIT, a nie być wprowadzany równolegle jako podatek sektorowy dla tych branż, z którymi nie potrafimy sobie poradzić lub których nie lubimy. Ma być to rozwiązanie systemowe (...)" - podkreślił Ireneusz Jabłoński.

Przedstawiona przez niego propozycja zakłada zmianę podstawy opodatkowania z dochodu na przychód, z równoczesnym obniżeniem stawki opodatkowania do 1,49 proc. Podatek nie dotyczyłby instytucji finansowych, a dla mniejszych firm byłby dobrowolny. Według danych przekazanych przez Jabłońskiego, dzięki zmianie znacznie wzrosłyby dochody podatkowe sektora finansów publicznych. Obliczono, że np. w 2018 r. zamiast 45,3 mld zł do budżetu i samorządów wpłynęłoby 86,6 mld zł, czyli o 91 proc. więcej.

Jednocześnie miałoby nastąpić m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarki, wyrównanie szans podmiotów krajowych w konkurencji z firmami międzynarodowymi, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu efektywności firm i "pozytywny efekt propagandowy na arenie międzynarodowej".

O podatkach sektorowych mówił we wtorek prof. Grzegorz Krzos z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaliczył do nich: podatek bankowy, opłatę mocową, opłatę cukrową, opłatę od paliw, opłatę od torebek foliowych, podatek handlowy, daninę solidarnościową, podatek Belki, podatek od kopalin, podatek okrętowy oraz planowane: cyfrowy i od reklam.

Zgodnie z przedstawioną prezentacją do zalet podatków sektorowych zaliczył: szybkość wprowadzenia, szybki "zastrzyk" do budżetu, potencjalną szybką redystrybucję. Natomiast wady to: rosnąca złożoność systemu podatkowego, wzrost obciążeń wybranych sektorów, asymetryczność rozwoju sektorów, nieprzewidywalność (nie wiadomo, który sektor będzie następny), ograniczanie inwestycji i konsumpcji oraz wybiórczość i interwencyjność.

W ocenie prof. Adama Mariańskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, podatek dochodowy jest najbardziej polityczny ze wszystkich wprowadzanych w większości krajów. Jego zdaniem politycy często odwołują się do sprawiedliwości, choć ich decyzje są arbitralne.

"Często te decyzje są uwarunkowane kwestiami fiskalnymi (...) albo opodatkowania tych, których się nie lubi, o których uważa się, że nie płacą podatków w należytej wysokości albo które to podmioty są dobrym źródłem zwiększenia dochodów podatkowych" - powiedział Mariański.

Profesor wskazał też na widoczną od lat tendencję do ograniczania kosztów uzyskania przychodów, która miała uszczelnić system, ale spowodowała wzrost dochodów budżetu.

Mariański poinformował jednocześnie, że dyrektywy unijne nie wykluczają wprowadzenia podatku przychodowego w miejsce podatku dochodowego, nie mógłby on jednak mieć cech podatku obrotowego. Profesor dodał, że konstruując podatek przychodowy, trzeba patrzeć na orzecznictwo TSUE.

Jakub Jankowski z Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów mówił, że na poziomie międzynarodowym w pewnym stopniu dostrzegana jest konieczność reformy systemu opodatkowania firm podatkiem dochodowym. Raczej przeważa jednak trend, aby podatek dochodowy, przynajmniej na poziomie największych przedsiębiorstw, był zachowany.

"Polski ustawodawca dąży do tego, aby to opodatkowanie było maksymalnie uproszczone dla jak najszerszego grona podatników. Pierwszym przykładem może być poszerzenie formuły ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a drugim oparcie podatku dochodowego nie na kryterium nadwyżki przychodów nad kosztami, a na kryterium wydatkowania na cele konsumpcyjne (...) w formule tzw. estońskiego CIT-u" - powiedział przedstawiciel MF. Nie widać, aby w poszczególnych państwach na masową skalę wprowadzano podatki przychodowe - dodał.

Podsumowując debatę Abramowicz podkreślił, że potrzebna jest ogólnonarodowa dyskusja na ten temat, bowiem - jak ocenił - podatek dochodowy jest niesprawiedliwy i działa szkodliwie na gospodarkę.

