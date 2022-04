Rzecznik MŚP postuluje rozszerzenie kompetencji, MRiT: są krytyczne uwagi

Postulatem rozszerzenia kompetencji Rzecznika MŚP, by mógł występować przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zajęła się w środę sejmowa komisja gospodarki. Choć przygotowano odpowiedni projekt ustawy, to według MRiT, są do niego krytyczne uwagi.

Środowe posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju poświęcone było informacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwości rozszerzenia jego kompetencji tak, by mógł przystępować do postępowań przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, gdy stroną jest przedsiębiorca.

Chodzi o to, jak tłumaczył posłom Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, że dzięki przepisom tzw. konstytucji dla biznesu Rzecznik ma prawo przystępować do spraw przed sądami administracyjnymi i często korzysta z tego uprawnienia, pomagając przedsiębiorcom. "W większości postępowań uzyskujemy pozytywny efekt dla zgłaszających się przedsiębiorców" - podkreślił.

Problem polega jednak na tym - referował - że Rzecznik nie może przystępować do spraw przed sądami powszechnymi, tymczasem spory z niektórymi instytucjami, m.in. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych toczą się zarówno przed sądami administracyjnymi jak i sądami cywilnymi. Wskutek tego Rzecznik może uczestniczyć w sporze przedsiębiorcy z ZUS tylko na niektórych etapach sprawy.

"Utrzymywanie sytuacji takiego dualizmu, gdzie na początku Rzecznik może być w postępowaniu, potem w tym postępowaniu nie może być, a na końcu znowu może być, nie pomaga w mojej pracy, ale też nie pomaga przedsiębiorcom" - podkreślał Abramowicz.

Rzecznik wskazywał, że trzy czwarte wniosków wpływających do niego dotyczy ZUS, a jedna czwarta podatków i innych spraw.

Według przedstawicieli Biura Rzecznika, odpowiedni projekt zmian przygotowano już dwa lata temu w resorcie rozwoju, jednak prace nad nim zostały wstrzymane.

Andrzej Guzowski z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MRiT tłumaczył posłom podczas posiedzenia komisji, że choć resort popiera postulowane przez Rzecznika zmiany, to projekt, o którym mówił Rzecznik, dotyczy szerszego katalogu uprawnień dla Rzecznika, w tym m.in. "rozszerzenia jego kompetencji co do możliwości wglądu w akta spraw, które jeszcze się toczą, wyznaczania przez Rzecznika terminów na rozstrzygnięcie pewnych kwestii czy uzyskiwania odpisów toczących się spraw".

"Tenże projekt został przez nas skierowany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania i natrafił na pewien sprzeciw czy pewne uwagi ze strony szeregu instytucji, np. Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, ZUS, UOKiK, nawet Sądu Najwyższego. W związku z tym, że projekt ma charakter projektu rządowego, musi on najpierw zostać uzgodniony na poziomie rządowym. Obawiam się, że dopóki to nie nastąpi, tzn. te wszystkie uwagi nie zostaną całkowicie wyjaśnione, to musimy wstrzymać się z jego dalszym procedowaniem" - powiedział przedstawiciel MRiT, podkreślając, iż sam resort rozwoju popiera rozwiązania zawarte w projekcie.

Podczas posiedzenia pojawił się postulat, by komisja przejęła rządowy projekt jako projekt komisyjny, jednak po dyskusji zdecydowano się poczekać na zapoznanie się z uwagami, zgłaszanymi przez instytucje do propozycji przepisów.

