Rzecznik MŚP przeciwny zwiększaniu grzywny za wykroczenia skarbowe

Rzecznik MŚP po raz kolejny sprzeciwia się podwyższeniu kary grzywny nakładanej na przedsiębiorców w formie mandatu za wykroczenia skarbowe, tym razem przesyłając opinię do Senatu - poinformowało we wtorek biuro rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w której - jak zauważa rzecznik, próbuje się nałożyć nowe obowiązki na przedsiębiorców, tym razem proponując regulację, rozszerzającą obszar uprawnień dla administracji w zakresie kwalifikacji rozmiaru czynu jako wykroczenie i decydowaniu o nałożeniu mandatu w wyższej kwocie, niż ma to miejsce obecnie.

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 25 lutego tego roku i skierowana do Senatu.

Rzecznik MŚP wskazuje, że nowe przepisy podwyższają wysokości górnej granicy kary grzywny do pięciokrotnej w miejsce obecnie istniejącej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Swoją krytyczną opinię dotyczącą podwyższenia górnej wysokości grzywny, Rzecznik MŚP przesłał w poniedziałek do Senatu.

"Zmieniany przepis bardzo dotkliwie zwiększa wysokość grzywny, a to nie wszystko. Daje uprawnienia organom do wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu. Finalnie oznacza to nałożenie kolejnych, dodatkowych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których należy w tym momencie wspierać i ratować, a nie nakładać kolejne utrudnienia" - powiedział cytowany w komunikacie Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Jak podano w komunikacie, już wcześniej, bo pismami z 21 stycznia tego roku. Rzecznik MŚP przekazał do Kancelarii Sejmu i do Ministerstwa Finansów, że zmieniany przepis prawa przyznaje uprawnienia organom mandatowym w przedmiocie wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu, co wywołuje bezpośredni skutek na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie nakładania nowych obowiązków administracyjnych.

"W naszej opinii zwróciliśmy także uwagę, że pomiędzy treścią projektu, jego uzasadnieniem oraz dołączoną Oceną Skutków Regulacji istnieją niejasności, niedoprecyzowanie, a nawet istniejące rozbieżności, gdyż uzasadnienie zawiera nadinterpretację zmienianego przepisu, natomiast Ocena Skutków Regulacji nie dokonuje oceny zmienianej regulacji dotyczącej podwyższenia wysokości górnej granicy kary grzywny, gdyż w ogóle się do niej nie odnosi" - powiedział cytowany w komunikacie Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP.