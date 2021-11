Rzecznik MŚP: przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej

Przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej. Weryfikacja szczepień przez pracodawców może doprowadzać do konfliktów między firmami a zatrudnionymi przez nich osobami - uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, komentując proponowane zmiany w prawie dotyczące sprawdzania tzw. paszportów covidowych przez pracodawców ocenił we wtorkowym komentarzu, że "przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej".

"Weryfikacja szczepień przez pracodawców może doprowadzać do konfliktów między przedsiębiorcami a zatrudnionymi przez nich osobami" - zaznaczył. Dodał, że analogicznie sytuacja wygląda w przypadku obowiązku posiadania przez konsumentów tzw. paszportów covidowych w celu korzystania z określonych usług.

"Rząd powinien użyć innych narzędzi by zachęcić obywateli do profilaktyki szczepień a nie wyciągać gorące kartofle z ogniska rękami przedsiębiorców" - powiedział Abramowicz, cytowany we wtorkowym komentarzu przesłanym przez biuro rzecznika MŚP.

Poselski Projekt przygotowany przez grupę posłów PiS, składa się - jak mówił PAP Czesław Hoc (PiS) - z trzech filarów. Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Drugi filar projektu dotyczy podmiotów leczniczych. Szef każdego podmiotu leczniczego, np. hospicjum, będzie mógł dać zarządzenie o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika. Jeśli pracownik nie zaszczepi się, "będzie mogło się to wiązać z restrykcjami w postaci zwolnienia z pracy".

W myśl trzeciego, kluczowego elementu projektu - jeśli przedsiębiorstwo wykaże, że wszyscy pracownicy są zaszczepieni, uzyska specjalny przywilej - "nie będą go dotyczyć żadne restrykcje".

Według organizacji pracodawców przedsiębiorcy od dawna czekają na przepisy umożliwiające im sprawdzenie, który pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, ponieważ przepisy takie pozwoliłyby zapewnić bezpieczne warunki zatrudnienia w zakładach pracy.

Z badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan na początku sierpnia tego roku wynika, że 80 proc. pracodawców uważa, że powinno mieć dostęp do informacji, ilu pracowników w ich firmie zostało zaszczepionych i którzy są to pracownicy.

Również Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) podkreśla, że środowiska gospodarcze od dawna zwracają uwagę na konieczność szybkiego przyjęcia przepisów dotyczących weryfikacji szczepień wśród pracowników.

Zdaniem ZPP informacja o szczepieniu pracownika pozwoli skuteczniej zarządzać ryzykiem epidemicznym na poziomie poszczególnych zakładów, w rezultacie może istotnie przyczynić się do zmniejszenia liczby zakażeń.

