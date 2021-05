Rzecznik MŚP: Przedsiębiorcy skonsultowali z prezes ZUS automatyzację rozliczeń składek

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizował konsultacje przedsiębiorców z prezes ZUS. Tematem były zmiany w zasadach opłacania składek ubezpieczeniowych – czytamy w środowym komunikacie biura Recznika MŚP.

Podczas XXIII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyły się konsultacje przedsiębiorców z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zaprezentował swoje plany, dotyczące automatyzacji rozliczeń zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne - poinformowało biuro Rzecznika MŚP.

"Obsługa administracyjna składek i zasiłków z ubezpieczenia społecznego przez przedsiębiorców niesie ze sobą spore koszty. Zmiany zaproponowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odciążą przedsiębiorców zarówno jeśli chodzi o same koszty obliczania składek i przesyłania dokumentów, ale również dadzą firmom więcej czasu na koncentrowanie się na samej działalności gospodarczej, a nie na biurokratycznych obowiązkach" - podkreślił, cytowany w komunikacie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zgodnie z zaprezentowanymi planami, ZUS przejmie obowiązek ustalania wymiaru składek. Przedsiębiorca za pomocą pliku wygenerowanego przez program kadrowo - płacowy jednym kliknięciem przekaże do ZUS dane o osiągniętym dochodzie i przerwach w zatrudnieniu pracownika, a następnie na nowej platformie PUE zaakceptuje wyznaczone stawki. Z tego poziomu będzie mógł także wygenerować gotowy wzór przelewu i opłacić składki - informuje Rzecznik MŚP.

Dodatkowo, każdy płatnik składek będzie za pomocą systemu informowany o zaległościach, czy kończącym się okresie płatności preferencyjnych stawek lub przekroczeniu 30 - krotności wynagrodzenia. Będzie on miał również wgląd do informacji, za jakie osoby ubezpieczone została naliczona składka oraz jaka wysokość została ustalona dla każdego z nich - wynika z komunikatu.

"Nasze programy dotyczące automatyzacji są zgodne z wieloma postulatami, jakie zgłaszali przedsiębiorcy. Programy mają na celu m.in. odciążenie przedsiębiorców i poprawę współpracy z organami administracji publicznej. Wcześniejsze reformy (np. elektroniczne zwolnienia), które zostały wprowadzone przed pandemią spełniły swoją rolę"- powiedziała, cytowana w informacji, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS planuje wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. W razie jego niezłożenia, rozliczenia będą ustalane z urzędu. Zmienią się także terminy płatności - do 10 dnia następnego miesiąca płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie, do 20 dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy. ZUS do 28 lutego będzie zamieszczał na PUE zestawienie roczne, dotyczące danych zaewidencjonowanych na koncie w poprzednim roku. ZUS planuje także zmiany w zasadach wypłaty zasiłków. Przede wszystkim Zakład zamierza przejąć ich wypłatę od płatników, uprościć zasady ich przyjmowania i obliczania, a także zautomatyzować cały proces przyznawania świadczeń.

I tak przy ustalaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa nie przekracza 90 dni (niezależnie od przyczyny choroby). Wydłużone zostaną okresy wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, a także zostanie wprowadzony okres wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. Okres wypłaty zasiłku chorobowego zostanie skrócony do 30 dni po ustaniu ubezpieczenia.

Poza tym uproszczone zostaną stawki procentowe za zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Stawka zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu będzie wynosić 80 proc. zamiast 70 proc., a zasiłek macierzyński - 100 proc. i 80 proc., bez wyrównywania. Uproszczone zostaną także zasady ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego. Wreszcie zasiłki będą wypłacane bez konieczności składania wniosku: wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego odbywać się będzie na podstawie e-ZLA, a wypłata zasiłku macierzyńskiego pracownikom na podstawie informacji od pracodawcy o udzielonym urlopie

"Projekt, który podjął Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest naprawdę imponujący. Mamy nadzieję, że ten projekt się powiedzie i będzie to z pożytkiem dla wszystkich stron. Dużo elementów systemu jest pomyślanych z pożytkiem dla przedsiębiorców, jednak należy pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły warto dobrze przemyśleć, bo niekiedy zmiany które z jednej strony są korzystne, z drugiej strony miewają swoje niekorzystne konsekwencje" - powiedział cytowany w komunikacie Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP.

