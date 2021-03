Rzecznik MŚP: TSUE podzielił nasze stanowisko ws. polskich przepisów VAT

Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ws. polskich przepisów VAT dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego. TSUE uznał je za sprzeczne z regulacjami unijnymi - informuje w poniedziałek biuro Rzecznika MŚP.

Jak wyjaśniono w komunikacie, Rzecznik MŚP brał udział w postępowaniu w tej sprawie. W zeszłym tygodniu TSUE stwierdził niezgodność polskich regulacji z unijnymi.

Trybunał orzekł o sprzeczności art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) ustawy o VAT z przepisami Unijnymi "w zakresie, jaki przepisy ustawy o VAT wykonanie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, uzależniały od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy".

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie, w swoim wystąpieniu skierowanym do TSUE Rzecznik MŚP wskazał, że zasada neutralności podatkowej wymaga, aby prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT zostało przyznane w razie spełnienia podstawowych wymagań, nawet jeśli podatnik nie spełnił niektórych wymagań formalnych. Podatek ten na żadnym etapie nie powinien obciążać podatnika.

"Rzecznik podkreślił, że w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów mechanizm ich rozliczenia został skonstruowany w oparciu o równoważność podatku należnego oraz naliczonego. Mechanizm ten zakłada neutralność podatku, ponieważ kwocie podatku należnego odpowiada jednocześnie kwota podatku naliczonego wynikająca z tej samej czynności opodatkowanej. Innymi słowy ustawodawca zagwarantował realizację zasady neutralności opodatkowania poprzez rozliczenie podatku należnego oraz naliczonego wynikającego z jednej czynności opodatkowanej w ramach jednego okresu rozliczeniowego" - tłumaczy biuro Rzecznika MŚP.

Zdaniem Rzecznika przepisy krajowe równowagę tę jednak wypaczały. Powodowały, że podatnik jedynie ze względów formalnych (tj. daty/momentu ujęcia faktury w rejestrze) będzie musiał de facto ponieść dodatkowy wydatek w postaci odsetek. Ze względu na wymogi formalne wprowadzone przez polskiego ustawodawcę nie będzie mógł bowiem rozliczyć podatku naliczonego oraz należnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

Zdaniem Rzecznika MŚP wymogi te stoją w sprzeczności z zasadą neutralności podatku od towarów i usług. Skoro bowiem fakt dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej jest bezsporny, to zasada neutralności podatkowej wymaga, by prawo do odliczenia podatku naliczonego zostało przyznane w razie spełnienia przesłanek merytorycznych, nawet jeśli podatnik nie był w stanie dochować pewnych wymogów formalnych.

"W wyroku TSUE podzielił argumentację Rzecznika MŚP oraz Spółki (...). Zdaniem TSUE stosowanie przepisów krajowych nie może uniemożliwiać w sposób automatyczny i z powodu naruszenia wymogu formalnego wykonania prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w tym samym okresie, co rozliczenie tej samej kwoty VAT bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika" - informuje biuro Rzecznika MŚP.

Dodano, że według Trybunału uregulowanie krajowe wykracza poza to, co jest konieczne, po pierwsze, do zapewnienia prawidłowego poboru VAT w sytuacji, gdy żadna kwota VAT nie jest należna na rzecz organu podatkowego, a po drugie - do zapobiegania oszustwom podatkowym.

