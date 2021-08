Rzecznik MŚP: uruchomiony został portal wymiany informacji między biznesem a nauką

Uruchomiony został portal wymiany informacji między biznesem a nauką, który ma stanowić bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań oraz zachęcić firmy do podejmowania współpracy ze środowiskiem naukowym - poinformowało we wtorek Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

"Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołałem Zespół Roboczy przy Radzie Przedsiębiorców do spraw współpracy nauki z biznesem, którego Przewodniczącym został przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem Ireneusz Ługowski" - powiedział cytowany w informacji rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Wskazał, że platforma informacyjna dla przedsiębiorców ma stanowić bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych i ma zachęcić firmy do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym oraz zawierać aktualności dotyczące realizowanych projektów obu środowisk. "Zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo podobnych inicjatyw, ale to my znamy bolączki małych i średnich przedsiębiorców i wiemy, że potrzebne jest miejsce, które będzie stanowiło dla nich punkt wyjścia, źródło wiedzy - kierunkowskaz do dalszych działań. Tak widzimy swoją rolę" - dodał rzecznik.

Napisano, że w nowej witrynie znajdują się informacje dotyczące źródeł finansowania badań naukowych; wymienione są kontakty do instytucji przyznających dotacje. Ponadto - jak zaznaczono - w zakładce "Aktualności" na bieżąco będą aktualizowane doniesienia medialne, informacje poruszające zagadnienia współpracy nauki i biznesu. Natomiast w zakładce "Bank Inicjatyw" będą opisy przypadków, inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorców ze środowiskiem naukowych. "Zainteresowani będą mogli zamieszczać ogłoszenia dot. nawiązania współpracy. Nie zabraknie także materiałów i zaproszeń na planowane szkolenia, konferencje. Przedsiębiorcy i zainteresowani będą mogli również śledzić aktywność Rzecznika realizowaną poprzez prace Zespołu Roboczego ds. współpracy nauki z biznesem oraz poprzez współpracę z uczelniami wyższymi" - czytamy.

Podkreślono, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców liczy na współpracę ze środowiskiem naukowców i przedsiębiorców przy tworzeniu dedykowanej strony internetowej i jest otwarty na współpracę i wspólne inicjatywy. Strona działa pod adresem: www.naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl