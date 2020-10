Rzecznik MŚP: wniosek do resortu zdrowia o umożliwienie w czerwonej strefie organizacji targów on-line

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował do Ministra Zdrowia wniosek o umożliwienie przedsiębiorcom organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji w strefie czerwonej on-line - poinformowało w środę biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców kieruje do Ministra Zdrowia wniosek legislacyjny w celu jednoznacznego doprecyzowania, iż na obszarze czerwonym, organizowanie targów, wystaw, kongresów, konferencji czy spotkań dopuszczalne jest pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość" - czytamy.

Rzecznik przypomniał, że nowelizacją z 16 października 2020 r. dokonano zmian rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziły do odwołania na obszarze czerwonym zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Jednocześnie do odwołania na obszarze żółtym dopuszczono prowadzenie ww. działalności pod warunkiem realizowania jej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

"Po analizie powyższych regulacji, popartej opiniami przedstawicieli praktyki i doktryny prawa, doszliśmy do wniosku, że również na obszarze czerwonym za dopuszczalne należałoby uznać wykonywanie ww. działalności w formie on-line. Odmienny bowiem pogląd prowadziłby do wniosku, zgodnie z którym zakazana jest działalność, podczas której nie dochodzi do fizycznego kontaktu jej uczestników" - wskazał Rzecznik MŚP w piśmie do Ministra Zdrowia.

Zdaniem Rzecznika zasada pewności prawa wymaga jednoznacznego uregulowania dopuszczalności prowadzenia takiej działalności on-line również na obszarze czerwonym.