Rzecznik MŚP wnioskuje o pomoc dla firm udzielaną w oparciu o faktycznie prowadzoną działalność

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zawnioskował do wicepremiera, szefa MRPiT Jarosława Gowina o to, aby wsparcie dla przedsiębiorców było udzielane w oparciu o prowadzoną przez nich działalność, a nie według kryterium przeważającego kodu PKD - podało Biuro Rzecznika MŚP.

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się pismem do Wiceprezesa Rady Ministrów dr Jarosława Gowina o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających przedsiębiorcom wykazanie faktycznego prowadzenia przeważającej działalności, w celu uzyskania wsparcia dla firm szczególnie dotkniętych epidemią COVID-19, w trybie innym, niż tylko odwołanie się do przeważającego kodu PKD" - poinformowało w piątkowym komunikacie Biuro Rzecznika MŚP.

Rzecznik MŚP wskazuje, że uregulowania odwołujące się do przeważającego kodu PKD uprawniają do wsparcia dla części firm szczególnie dotkniętych epidemią COVID-19.

"Jednak zachodzi niewątpliwie rozdźwięk w trybach instytucjonalnych pomiędzy stosowaniem wykładni językowej czy literalnej, czyli polegającej na ustaleniu znaczenia słów, wyrażeń i zwrotów użytych w tekście przepisu prawnego, a wykładnią celowościową, która zawsze powinna zmierzać do ustalenia treści przepisu ze względu na cel, któremu ten przepis służy" - czytamy.

W ocenie Rzecznika MŚP celem ustawodawcy nie było odmawianie pomocy przedsiębiorcom wyłącznie ze względu na brak ujawnienia w rejestrze REGON przeważającego kodu PKD prowadzonej przez nich działalności.

"Otrzymuję sygnały, że stosunkowo często dochodzi do sytuacji, w których przedsiębiorcy faktycznie wykonującemu działalność, której przeważający charakter odpowiada kodowi PKD uprawniającemu do uzyskania wsparcia, odmawia się tego wsparcia ze względu na niezgodne z rzeczywistością dane figurujące w REGON" - powiedział cytowany w komunikacie Abramowicz.

Rzecznik MŚP tłumaczy, że rejestr REGON jest rejestrem wtórnym, tzn. zawarte w tym rejestrze dane pochodzącą z określonego rejestru pierwotnego, określonego w art. 42 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. W przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami takim rejestrem pierwotnym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

"Należy zwrócić uwagę, że istnienie wpisu do ewidencji nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej. Ocena, czy wskazana w treści wpisu działalność gospodarcza rzeczywiście jest wykonywana, należy do sfery ustaleń faktycznych, a wpis w ewidencji stwarza jedynie domniemanie prawne wykonywania określonej działalności gospodarczej przez daną osobę, które to domniemanie co do zasady może być obalone poprzez kontrdowody, tzn. w toku postępowania strona powinna mieć możliwość wykazania za pomocą dowodów, że dane widniejące w ewidencji są niezgodne z prawdą" - wyjaśnia Rzecznik MŚP.

W ocenie Rzecznika MŚP zachodzi "pilna potrzeba podjęcia działań legislacyjnych w celu umożliwienia przedsiębiorcom obrony swoich praw w postępowaniach o zawarcie przedmiotowych umów cywilnoprawnych o udzielenie wsparcia".

